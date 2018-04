Az immár Kecskeméten is készülő új A-osztály kijavította az elődje hibáit és olyan fejlett ember-gép interfészt kapott, ami még a legdrágább luxusautókban sincs. Formája és technikája meghatározó lesz a közeljövő Mercedeseire nézve, sajnos az árazásánál emiatt vastagon fogott a ceruza.

Az A-osztály előző, harmadik generációja és a rá épülő kompakt modellek (B, CLA, GLA) nagy szerepet játszottak abban, hogy a Mercedes 2016-ban megelőzte az Audit és a BMW-t az eladások tekintetében, és, hogy a prémiumgyártók közötti első helyét azóta is magabiztosan tartja.

Jó döntés volt, hogy a magas szendvicspadló helyett ezt már hagyományos, alacsony platformra építették, mert így végre divatos, jó arányokkal bíró formája lett, olyan, ami a fiataloknak is vonzó. Bejött a számítás: az elmúlt hat évben az A-osztály vevőinek átlagéletkora 10 évvel csökkent, és 10-ből 6 vásárlónak ez lett az első Mercedese.

Kijavították a hibákat

Nem csoda, hogy a vadonatúj A-osztály a közvetlen elődje által kitaposott úton halad tovább, de a fejlesztésénél nagy hangsúlyt fektettek azokra a területekre, amelyek régen sok kritikát kaptak. Ezek közül a legfontosabb a helykínálat volt: kompakt létére a régi A-osztály csak kisautónyi méretű utasteret kínált, főleg a hátsó sora volt rettenetesen szűk. Nos, az utód jelentősen megnőtt, hogy a hiba ne fordulhasson elő ismét: a hossz 12, a szélesség 1,6, a tengelytáv 3 centivel lett nagyobb. Horvátországban, a nemzetközi bemutatón kiderült, hogy az utastér már elfogadható méretű négy felnőtt számára.

Azonban az osztályelső 0,25-ös légellenállási alaktényező oltárán kissé feláldozták a helykihasználást: egy rövidebb és keskenyebb Golf még mindig jóval nagyobb belül, és abban nem kell Z-alakban ülni hátul a mélyre tett pad miatt. Persze az A-osztály nem csak a Golffal, hanem a prémium vetélytársakkal (Audi A3, Lexus CT, BMW 1) is versenyez, és velük már állja az összehasonlítást a helykínálata. Még a csomagtér, ami 29 literrel lett nagyobb, így már eléri a kategória átlagát jelentő 370 litert.

Elképesztő a belső tér

Bár a külső sem átlagos, igazán akkor döbbenti meg az embert az új baby-Benz, ha beleül. Itt úgy tűnik, mintha nem 6, hanem 16 év lenne a különbség az elődhöz képest, a műszerfal nem csak a formájával és anyagaival, de a jövőbe mutató koncepciójával is kitűnik a kompaktok mezőnyéből. Kevés a fizikai gomb és kapcsoló, hiányzik a függőleges középkonzol, vízszintes a tagolás, a belülről megvilágított légbeömlők turbinákat mintáznak.

Alapáron kapunk két szélesvásznú digitális kijelzőt: a bal a műszerfalat helyettesíti, a jobb pedig az összes többi funkciót jeleníti meg a klímától a médián át a navigációig. Csak az utóbbi érintőképernyő, amit a nyomogatás mellett a kormányon lévő kapacitív gomb simogatásával, és az immár forgótárcsa nélküli tapipaddal is lehet kezelni, vagy negyedik megoldásként hangfelismeréssel.

Van, amiben az S-osztályt is veri

Az A-osztály magas árára az egyik magyarázat, hogy az új fejlesztésű, korábban még semmilyen más Mercedesben nem használt MBUX fedélzeti infotainment rendszer tudása még a háromszor drágább S-osztály rendszeréét is felülmúlja, pedig a luxuslimuzin mindössze egy éve kapott átfogó modellfrissítést. Hiába, az informatikában ez már hosszú idő.

Az alapfelszereltséghez két darab 7 colos képernyő jár (ilyeneket nem láttunk a bemutatón), a drágábbakba pedig már két darab 10,25 colos képernyőt építenek be. Ezek a ma elérhető legmagasabb színvonalat hozzák, tűéles a képük, HD a felbontásuk, szép a grafikájuk, és a sebességükre sem lehet panasz, mert a megjelenítésért az Nvidia legújabb grafikus processzora felel.

Állandó netkapcsolatban van az A-osztály a felhővel, és a frissítéseket is online kapja, akárcsak a Teslák. A beépített mobilnet nem csak a szórakoztatásra és böngészésre jó, a Car-to-X segítségével az úton lévő Mercedesek figyelmeztetik egymást a veszélyekre, és a benzinárakról, környékbeli parkolási lehetőségekről is friss információkat lehet szerezni.

Eleinte zavarba ejtő, hogy a virtuális műszerfal személyre szabási lehetőségeinek száma a végtelenhez közelít. Mind a három területen (a két kerek órán és a köztük lévő részen) egyénileg állítható be a 7-8 lehetőség közül, hogy mi legyen látható, és többféle téma is választható, ami az egész grafika hangulatát meghatározza. Elsőre nem a legkönnyebb a sok funkció kezelése, de az volt a tapasztalatunk, hogy pár óra után rááll az ember agya. Aki nap, mint nap ilyen autóban ül majd, annak nem lesz gondja vele.

Beszélgetni is lehet vele

Két komoly újdonságot kell kiemelni. Az egyik a „Hé, Mercedes” megszólítással vagy a kormányon lévő gombban előhívható, tanulékony mesterséges intelligenciával rendelkező személyi asszisztens. A kedves női hangon megszólaló számítógép bármit képes kezelni az autóban, aminek nincs köze a vezetéshez: szóbeli parancsra például behangolhatjuk a kedvenc netrádiónkat, kinyithatjuk a tetőablak árnyékolóját, betáplálhatjuk a navigációba az úti célt, ellenőrizhetjük a fogyasztást, stb..

Úgy programozták, hogy a hátsó gondolatainkat is kitalálja, így például ha arra panaszkodunk, hogy fázunk, automatikusan feljebb tekeri a hőmérsékletet, ha pedig azt kérdezzük, kell-e napszemüveg, megmutatja az időjárás-jelentést. A rendszer folyamatosan tanulja a kiejtéseket és a kifejezéseket, jelenleg 23 nyelven ért, sajnos a magyar még nincs köztük, de ez hamarosan megváltozik.

Bár a hangfelismerés valóban jobban működik, mint tapasztalatom szerint eddig bármilyen autóban, így sem tökéletes. Van, hogy az egyszerű parancsokat sem érti meg, van, hogy nem reagál a hívásra, vagy mást csinál, mint amit kérünk, de szórakoztató játszani vele, és minél többet beszélünk hozzá, annál okosabbá válik. Biztos, hogy nem csak a tökéletlen kiejtésemben volt a hiba, mert az angol újságírókat sem értette mindig az MBUX.

Kiterjesztett valóság

A másik fejlesztés, a kiterjesztett valósággal (augmented reality) kombinált navigáció sokkal hasznosabb. Amikor kereszteződéshez érünk, a számítógép a jobb oldali képernyőre a térkép mellett beadja a frontkamera képét is, amelyre egy izgő-mozgó kék nyilat tesz rá, így vizuálisan is jelzi, hogy merre kell kanyarodnunk. Még az utcaneveket és a házszámokat is rávetíti a képre, ami nagyon segíti a tájékozódást.

Számtalan egyéb trükkje is van az A-osztálynak: a kategória legjobb Head Up Display-e dolgozik benne (400 ezer forintért), például kulcs helyett mobillal is nyitható, egy applikáció segítségével az ismerőseinknek jogosultságot adhatunk a távolból a kocsi használatára. A fejlett vezetéstámogató rendszerek egyenesen az S-osztályból érkeztek, ezért a kocsi viszonylag megbízhatóan képes dugóban araszolva követni az előtte haladót még körforgalomban is, sávot és távolságot tartani, irányjelző használatára automatikusan sávot váltani, fékezéssel visszarántani magát a sávba, ha sávváltáskor vannak a holttérben. Sőt, ha rosszul lenne a sofőr, akkor megállítja magát a sávban, kirakja a vészvillogót és segítséget hív.

A cikk nem ért véget. Kattintson a második oldalra, ha kíváncsi, milyen vezetni az A-osztályt!