Négyévnyi gyártás után megújul a Mercedes C-osztály, de a csillagos márka sikermodellje nem elsősorban a felszínen változik. Olyannyira, hogy a ráncfelvarrás nyomait szinte nagyítóval kell keresni, viszont az ismerős forma frissített elektronikus csomagot, és ami a legfontosabb, új motorokat takar. Bizony, még utolsó csavarjáig új dízeleket is.

Bár a Mercedes-Benz a dízelbotrány legújabb fejezete kapcsán is bekerült nemrég a hírekbe, alapvetően jól áll a szénája. Új szegmenseket hódít meg, az eladások pedig kiválóan alakulnak: 2016-ban visszavették az elsőséget a német prémiumtrió házi versenyében, és ezt a helyezést tavaly is megtartották, 2,29 millió eladott kocsival.

Ebből 415 ezer volt a C-osztályos szedán és kombi, vagyis a gyökereit egészen 1982-ig, a 190-es bemutatásáig visszavezető középkategóriás (egykori nevén „bébi-Benz”) remekül teljesít. Most, a gyártás ötödik évére frissítést kapott, de mivel a vevők szerették, kívül szinte alig nyúltak a kocsihoz. Annál komolyabbak a változások a bőr alatt!

Új fényszóró, kapcsolópanel és kijelző

Persze a külső sem teljesen változatlan, elsősorban a lámpadizájn módosult. Ez a jól felszerelt kocsikon lesz igazán feltűnő, amik új LED fényszórókat kaptak, de elérhető most már egy MULTIBEAM LED nevű megoldás is, ami a törvényben engedélyezett maximumra emeli a fényerőt, ha nem érzékel szembe jövőt vagy kanyart. Ilyenkor csak 650 méter után esik egy Lux alá a C fénypászmája.

Kipróbálni nem tudtuk ugyan, mert sötétben nem vezettünk, de a prizmák Dredd bíró sisakját juttatták eszembe, megnyugtatóan erőt sugároz tehát a világítótest is. A C belsejében kicsit könnyebben kiszúrható a frissítés, átdolgozták például a kormányon lévő kapcsolókat. Bal küllőjéről vezérelhetjük a műszerfali kijelzőt (akár teljesen digitális is lehet) és a radaros tempomatot, míg a jobbról a központi infotainment irányítható.

Maga a navigációs-információs kijelző is megújult, de továbbra is tabletszerű, nem a műszerpult része. A képe viszont szép, és a kipróbált, jól felszerelt kocsik Burmeister hifije is jól szólt. Az elektronika megújulása a kulisszák mögött is folytatódott, felfrissítették a vezetéssegítő rendszereket: a tempomat például most már a térkép adataira is ügyel, és lassít körforgalom vagy kanyar esetén.

Szintet léptek a négyhengeres dízelek

Az igazán jelentős módosítás azonban a motortérben bújik meg. A C-osztály új motorokat kap, például friss minden dízel - ezeknél még az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektettek a tisztaságra. Az OM654 jelű család 1,6-os verziója három teljesítménylépcsőt szolgál ki: a 180d alapmodell 122 lóerős, míg a 200d manuális váltóval 160 lóerős, vagy a 9G-Tronic automatával pedig 150 lovas (mindkét esetben 360 Nm a nyomatéka).

Kétliteres változat egyelőre a 220d-ben érhető el, mely az új motorral már 194 lóerős (400 Nm), de később elképzelhető egy 300d verzió is. A bemutatón nagy hangsúlyt fektettek annak érzékeltetésére, mi mindent megtettek a dízelmotor tisztaságáért, és a kiállított modelleken valóban óriási szűrők és tisztítóberendezések kaptak helyet.

A 220d-t vezettük is, és a C kombi orrába szerelve, automataváltóval kombinálva nagyon meggyőző volt. Kifinomult járás, kellemes hang és jó erő jellemezte, igazi hosszútávfutó lehet belőle, annál is inkább, mert a Merci négy felnőttnek kényelmes, bár a kombi hátsó ülése lehetne kicsit puhább. Később e motorváltozat alapjain dízel plug-in hibrid is érkezik majd.

