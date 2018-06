Az Audik, Bentley Continentalok, Range Roverek és a különböző AMG Mercedesek említésre sem méltóak, sőt a Ferrarik, Porschék is csak annyira ritkák náluk, mint nálunk a Suzukik egy Tesco-parkolóban. A legnagyobb sztárok már hipersportkocsikkal járnak. Íme, tíz VIP-autókollekció.

1. Lionel Messi (Argentína)

Az ötszörös aranylabdás a világ egyik legjobban fizetett focistája, a Barcelona ugyanis a tavalyi szerződés-hosszabbítás óta heti 185 millió forintnak megfelelő összeget fizet neki. Ehhez képest nem is olyan vészes, hogy a tekintélyes autógyűjteményére „mindössze” 1 milliárd forintot költött, 5-6 hétnél nem kellett többet fociznia érte.

A gyűjtemény legbecsesebb darabja egy Pagani Zonda, amely önmagában többet ér az összes többi autónál együttvéve. Említésre méltó autók még Messi garázsából: Ferrari F430 Spider, Audi R8 V10 Spyder, Audi Q7, Audi RS6 Avant, Maserati GranTurismo, Dodge Charger SRT8, Cadillac Escalade, Range Rover. Messi legolcsóbb autója egy Mini kabrió és egy Toyota Prius.

Pletykák szerint a világ egyik legdrágább autója, az 1957-es Ferrari 335 S Spider Scaglietti is Messi tulajdonában van. Az argentin sztár 2016-ban állítólag 32 millió euróért (10 milliárd forintért) vette meg egy árverésen, ahol Christiano Ronaldo is ajánlatot tett a rendkívüli autóritkaságra.

2. Neymar Jr. (Brazília)

A brazil válogatott és a PSG világsztárjának keresete még C. Ronaldóét és Messiét is megelőzi, a heti fizetése ugyanis 220 millió forintnak megfelelő összeg. Az autógyűjteménye értékét 1,5 milliárd forintra becsülik, ennek kétharmadát a kollekció legértékesebb darabja, egy Maserati MC12 teszi ki.

A 630 lóerős, Ferrari Enzo-technikára épülő sportkocsi a donornál is sokkal ritkább, mindössze 50 darabot gyártottak belőle 2004 és 2005 között. Neymarnak van még egy Audi RS7-ese, Ferrari 458-asa, egy Audi R8-asa, Porsche Panamerája és Volkswagen Touarege is.

3. Robert Lewandowski (Lengyelország)

A lengyel válogatott legnagyobb sztárja legszívesebben a 740 lóerős Ferrari F12 Berlinettával megy edzésre, de ha hosszabb utakra kényszerül, akkor a kényelmesebb és halkabb Mercedes CL 63 AMG-t, vagy a Bentley Continental kabriót, esetleg a Bayern München főszponzorától kapott hivatali autót, az Audi RS7-et vagy SQ7-et választja. Biztos, ami biztos, van egy Lamborghini Gallardója is, mert középmotoros sportkocsi nélkül egy ilyen kaliberű futballista nem létezhet.

Robert jó ízléssel vett autót a feleségének is, mivel a sportfutóműves, pörgős V8-as szívómotorral szerelt GTS a legjobb változat, amit a Porsche Cayenne-kínálatból választhatott. Pár hónapja tolvajok vették kezelésbe a sportterepjárót, nem az egész járművet vitték el, csak a hatalmas kerekeit. Lewandowski felesége téglákra felbakolva talált rá autójára.

4. Harry Kane (Anglia)

Az angol válogatott és a Tottenham Hotspur 24 éves játékosa a hazai termékekben bízik, ugyanis kizárólag brit autói vannak. A hétköznapokon egy Jaguar F-Pace-t használ, amelyet azért kedvel a The Sunnak adott interjúja alapján, mert „se nem nagy, se nem kicsi, jól néz ki, belefér a kutyája, és még egy kis sportos vezetési élményt is ad".

Amikor egy fárasztó nap után autóba ül, akkor azért általában a nagy Range Rovert választja, ami olyan számára, mint egy guruló chill terem masszázsfotelekkel. Természetesen angol focista nem lehet meg Bentley Continental nélkül, Kane azonban nem egy átlagos modellt, hanem a 80 millió forintba kerülő csúcsmodellt, a 710 példányban gyártott, 710 lóerős Supersports változatot választotta fehérben, 21 colos fekete felnikkel.

5. Mohamed Szalah (Egyiptom)

Az egyiptomi válogatott csatára Liverpoolban él, és az életvitelével is az angol focistákat másolja. Autóparkjának értéke megközelíti az egymilliárd forintot. Kizárólag a klasszikus futballista-kedvenc típusok közül válogatott, van a garázsában egy Aston Martin Vantage, egy Range Rover, egy Porsche Panamera, egy Mercedes GLE kupé, egy BMW 5 és egy BMW E92 M3 is. A legdrágább autója egy 700 lóerős Lamborghini Aventador és egy közel ezer lóerős Ferrari Laferrari.

6. Paul Pogba (Franciaország)

A Manchester United középpályása az egyik legnagyobb és legdrágább luxusautó-gyűjtemény gazdája. Ő sem tudott ellenállni a Bentley Continentalnak, amit annak rendje és módja szerint le is fóliáztatott matt feketére. Van még egy szintén matt, mogyorószínű, 381 lóerős Mercedes AMG A45-öse, egy Maserati Quattroportéja és egy 560 lóerős Audi RS6-osa is, a legújabb büszkesége pedig egy szintén matt fekete, közel 100 millió forint értékű kerülő Rolls-Royce Wraith kupé, amit annak ellenére vett meg, hogy volt már ilyen autója, csak vászontetős kivitelben.

Paul Labile Pogba (@paulpogba) által megosztott bejegyzés, Ápr 23., 2016, időpont: 8:35 (PDT időzóna szerint)

Nem veti meg a terepjárókat és a sportautókat sem, van Mercedes G-osztálya és egy GLS-osztálya, egy 300 millió forintot érő McLaren P1 hiperautója, egy fehér Lamborghini Aventador Roadstere és egy Chevy Camarója is. Pogba legdrágább járműve nem autó, hanem egy Gulfstream G280 privát jet, melynek értéke 7 (!) milliárd forint.

7. Andrés Iniesta (Spanyolország)

A Barcelona sztárja is impozáns gyűjteménnyel rendelkezik autók terén. Hivatalos Nissan-nagykövetként nem mondhatott nemet arra az ajánlatra, hogy fogadjon el egyet a Barcelona mellett készülő Pulsarokból, a megkapott példányt maga Iniesta vezethette le a gyártósorról. Nem tudjuk, mennyit használja a feltűnésmentes, olcsó autót, de vélhetően nem túl sokat, mert sokkal érdekesebb kocsik is lapulnak a garázsában.

Mivel a Barcelona szponzora az Audi, ne csodálkozzunk azon, hogy van egy Q7-ese és egy S7-ese is. Sportkocsikból is van választék, a középpályás ugyanis nem tudott ellenállni a Maserati GranTurismónak és a Porsche 911 Turbónak sem. De ezek mind semmik a kollekció legbecsesebb darabjához képest, ami nem más, mint egy 1001 lóerős Bugatti Veyron.

8. Eden Hazard (Belgium)

A belga válogatott és a Chelsea játékosa is kedveli a drága prémiumautókat. Természetesen a szponzori szerződés miatt Audival jár a legtöbbet, a német gyártó kínálatából a legizgalmasabb modellt, egy R8 V10 Plus-t választott magának. De van még egy 580 lóerős Mercedes-AMG GT R-je is, ami a stuttgarti gyártó legkeményebb és leggyorsabb sportautója. A hétköznapokon azonban nem ezekkel, hanem a BMW X6-ossal és az Audi RS4 Avanttal szeret járni.

9. Luis Suárez (Uruquay)

A Barcelona csatára a terepjárók nagy barátja. A garázsában többek között áll egy BMW X5, egy Range Rover Sport, egy Range Rover Evoque, egy Audi Q7, egy Cadillac Escalade és még egy Hummer H3 is. Mivel az Audi neki is bármilyen autót ad ingyen, választott még egy Q5-öst, egy A7-est és egy R8-ast is a kínálatból. Talán a Mercedes SLK az egyetlen meglepő választása a harapásról elhíresült játékosnak, a kis roadstert inkább a hölgyek kedvelik.

10. Cristiano Ronaldo (Portugália)

A világ egyetlen öt Aranylabdával rendelkező focistája él-hal az erős autókért, amit az instagramos képei is bizonyítanak, mivel egyiken sem látható 500 lóerőnél gyengébb kocsival. C. Ronaldo a következő autókkal pózol előszeretettel: Pagani Huayra, Mercedes AMG S 65 kupé, Porsche 911 Turbo S, Rolls-Royce Ghost, Lamborghini Aventador, Range Rover Sport, McLaren MP4-12C, Audi R8 Spyder és Ferrari F12 tdf.

A legújabb zsákmánya egy ezüst-fekete színű, 1500 lóerős, 800 millió forint értékű Bugatti Chiron, amelynek a végsebessége bőven 430 km/óra fölött van. A Bugatti gyár az egyik legfontosabb ügyfelének tekinti a portugál labdarúgót, amit bizonyít, hogy exkluzív tesztlehetőséget biztosítottak számára még a Chiron forgalmazásának megkezdése előtt, amiről videó is készült.