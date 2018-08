Sokkoló intézkedés, véres hirdetőtáblákat tesznek az autópályák mellé

Németországban vadonatúj közlekedésbiztonsági kampányt hirdettek meg a vezetés közbeni mobiltelefonálás visszaszorítása érdekében.

A német autópályák mentén az elmúlt hetekben új óriásplakátok figyelmeztetnek a mobiltelefon vezetés közbeni használatának veszélyeire – írta a Baleset.megelozes.eu.

Ez nem is elsősorban az egyik kéz lefoglalása, hanem a figyelem elvonása miatt különösen veszélyes. A kampány szlogenje – Tipp Tipp Tot! – arra utal, hogy a telefonkészülék nyomkodása akár halálos következményekkel is járhat.

Az autópályák mentén kihelyezett képek egy-egy megtörtént közúti tragédiára hívják fel a figyelmet.

Amikor a jármű 50 km/h-s sebességgel halad, egyetlen másodperc figyelemelvonás alatt a gépkocsi 14 métert halad előre, teljesen „vakon”. Ha a figyelemelvonás több másodpercig, például 3-5 másodpercig tart, akkor a jármű akár 70 métert is megtehet mindenféle kontroll nélkül. Egy-egy üzenet írása alatt a gépkocsi akár több száz métert is megtehet, és ezáltal a járművezető nemcsak a saját életét, hanem a többi úthasználóét is veszélyezteti.

Az új óriásplakátokat több mint 700 hirdetőtáblán helyezték el a német autópályák és pihenőhelyek mellett.