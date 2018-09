A Suzuki a legmegbízhatóbb autómárka, a Tesla leszerepelt

A brit What Car? autós magazin rangsorában csak a Toyota Yaris és a magyar gyártású Suzuki SX4 S-cross ért el 100 százalékos eredményt, a legmegbízhatatlanabb autó a Tesla Model S lett.

Pontosan 18 284 autótulajdonos, 31 márka és 159 különböző modell: a brit What Car? autós szakfolyóirat idén is megkérte olvasóit, hogy értékeljék autójuk megbízhatóságát. A felmérésben legalább egy, de legfeljebb négyéves autók vehettek részt. A tulajdonosok az előző 12 hónap tapasztalatairól számoltak be; az értékelésben azt is figyelembe vették a szerkesztők, hogy mennyibe került, és mennyi időbe telt megjavítani a hibákat.

Az így nyert eredményeket kategóriánkénti bontásban közölték (a részletes eredmények itt érhetőek el):

Legjobb Legrosszabb Kisautók Toyota Yaris (100%) Peugeot 208 (81,4%) Kompakt autók Hyundai i30 (98,9%) Peugeot 308 (81,5%) Középkategóriás autók Volvo V60 (99,3%) Mercedes C (83,1%) Nagy- és luxusautók Mercedes E előző gen. (92,4%) Jaguar XF (81,9%) Kis SUV-ok Suzuki SX4 S-Cross (100%) Citroën C4 Cactus (82,5%) Kompakt SUV-ok Kia Sportage (97,8%) Nissan Qashqai (79,9%) Közepes és nagy SUV-ok Toyota RAV4 (99,6%) Range Rover (67,3%) Egyterűk Mercedes B (95,9%) Citroën C4 Picasso (86,2%) Sportautók BMW 2 (97,0%) Mercedes C kupé/kabrió (86,2%) Elektromos autók Nissan Leaf (99,7%) Tesla Model S (50,9%)

A városi kisautók között a Toyota Yaris végzett az első helyen, nem is akárhogyan: százszázalékos megbízhatósága azt jelenti, hogy élete első négy évében statisztikailag egyáltalán semmi nem romlik el benne.

Szintén hibátlan, 100 százalékos eredményt ért el a Suzuki SX4 S-Cross a kis szabadidő-autók mezőnyében, de az elektromos Nissan Leaf is büszke lehet a 97,3 százalékára, ami az abszolút rangsorban a harmadik helyet jelentette.

A legmegbízhatóbb nagy SUV, a Toyota RAV4 (pontszám: 99,6%) lett az abszolút negyedik, száz tulajdonosból mindössze négyen jelentettek problémát az autóval.

Az egész felmérésen mindössze két márka: a Toyota és a Mercedes (B-osztály és az előző generációs E-osztály) tudott duplázni, és csupán két modell: a Toyota Yaris és a Suzuki SX-4 S-Cross ért el százszázalékos pontszámot.

Összesítésben mindkét japán márka a dobogón végzett, egy harmadikkal (Lexus) karöltve, mely ugyancsak a Toyota-csoport tagja: az első helyezett Suzuki átlagos pontszáma 97,7%, ezüstérmes lett a Lexus 97,5%-kal, még a harmadik helyezett a Toyota 96,8%-os eredménnyel.

A harmincegy minősített márka közül a Tesla teljesített a legrosszabban, az amerikai márka eredménye csupán 57,3 százalék. Az egész felmérés abszolút legalacsonyabb pontszámát, 50,9 százalékot ugyancsak egy Tesla-típus, a Model S érte el. Az utolsó előtti típus a Range Rover lett (67,3 %), a dízel Ford Edge pedig csak egy hellyel végzett előrébb (70,7 %).