Olyan türelemmel és alapossággal kerestem benne a hibákat, mint Tim Robbins a kiutat A remény rabjai című filmben, mégsem találtam kivetnivalót a Honda Africa Twin Adventure Sports változatában. Ráadásul motoros pályafutásom öt legszebb napját töltöttem el rajta. BMW, KTM, Yamaha? Muhaha! Ezzel a modellel egy dimenzióval van felettetek a Honda.

Felismerték, mi kell a kalandmotorosnak

A három éve Milánóban bemutatott Africa Twin olyan elemi erővel szállt bele a túraendurók kategóriájának ványadt csapatába, hogy évek kellettek hozzá, mire a konkurensek magukhoz tértek a sokkból. Szembesülniük kellett azzal, hogy a vásárlók nem az aranyárban mért elektronikus és kényelmi extrákra, hanem két egyszerű, ám fontos szempontra gerjednek, ha kalandmotorozásról van szó: a remek futóműre és a könnyű kezelhetőségre. Minden más csak felesleges pénzkidobás.

Ezt az igényt ismerte fel zseniálisan a Honda, és mutatta be a legendás Africa Twin utódját. Kevesebb extrával rendelkezett, mint a közvetlen konkurensnek nevezhető BMW F800GS és F850GS, a KTM 990 és 1090 Adventure pedig sokkal élesebb kemény terepen, ennek ellenére az Africa Twint már megjelenésének évében úgy vitték, hogy növelni kellett a gyártási darabszámon. Sikere házon belül is komoly fejtörést okozott a Hondának, ugyanis sok VFR 1200 tulajdonos inkább a kevesebbet fogyasztó, könnyebb, emiatt terepen is kiválóan használható Africa Twint választotta.

Az idők és a vásárlói igények azonban, ha nem is földomlásszerűen, de változnak, finomodnak. Az üzletileg rendkívül sikeres három év után a Honda most látta elérkezettnek az időt, hogy még egy bőrt lehúzzon az Africa Twin legendájáról. A motoros társadalom óriási szerencséje, hogy új kivitele a kalandmotorozás történetének talán legkívánatosabb és legjobban sikerült darabja lett.

Dakar szellemében Az első generációs Africa Twin szó szerint a sivatag szülötte. Kétféle változatban készült, 1988-89 között XRV-650, majd egészen 2003-ig XRV-750 típusnéven forgalmazták. A 750-es kifejezetten modernek számított akkoriban: dupla első féktárcsával, nagy, extrém méretű olajhűtővel és a terepezéshez elengedhetetlen Tripmaster műszeregységgel szerelték. Kategóriabesorolása szerint nagy enduro volt, de inkább használták extrém távok legyőzésére és klasszikus túramotorozásra. Neve a Párizs-Dakar hosszú távú terepverseny eredeti útvonalát adó kontinensre (Africa) és a kéthengeres kialakításra (twin) utal. Versenyváltozata, az NXR-750R páratlanul sikeres volt a maga idejében, a legendás Párizs-Dakar Ralit már a megjelenése évében megnyerte, majd ezt zsinórban négyszer megismételte. Jellemző volt a Honda akkori technológia fölényére, hogy volt olyan év a verseny történetében, amikor a motoros kategóriában csak Hondák álltak a dobogón. Nem meglepő, hogy a típus szinte azonnal a kaland- és túramotorozás ikonikus célszerszáma lett. Öt év után azonban a vállalat úgy döntött, nincs már mit bizonyítani, ezért visszavonult a Dakar ralitól. Ezután a Yamaha, majd a KTM vette át a motorgyártók közötti elsőséget a ralin, utóbbi 2001 óta verhetetlennek számít, és idén zsinórban már tizenhetedik alkalommal állhatott a dobogó legfelső fokára

Kúttalan utakon sincsen gond

De lássuk, miben más az Adventure Sports (továbbiakban AS) az alapváltozathoz képest. Először is, a motor idomzata jelentős átalakuláson ment keresztül, ennek talán legszembetűnőbb jele az irtózatosan széles tank, amely az alapmodellnél harminc százalékkal nagyobb, immár 24,2 literes. Aki valaha járt már úgy, hogy a semmi közepén a tartalék üzemanyagot égetve azon gondolkodott, mi lesz ötven kilométer múlva, az minden bizonnyal értékelni fogja az AS kibővített hatótávját.

És biztosan lesznek ilyenek, ugyanis az eddig 64 ezer példányban elkelt alapváltozat talán legfájóbb pontja a kicsi üzemanyagtank volt, viszont a tulajdonosok majdnem fele kifejezetten hosszú, kontinens- és földkerülő túrákra használja Hondáját. A bővített tankkal körülbelül 500 kilométerre nőtt a hatótáv, ami sokkal nagyobb biztonságot adhat Kamcsatka vagy akár Afrika közepén.

A széles tank további előnye, hogy remekül dobja le a szelet és a vizet a combokról, ami terepen és országúton is sokat jelent. Az AS kivitel sajátja a komplett gyári bukócsövezés és a masszív haspáncél. A felszereltség részét képezik továbbá a szélesebb lábtartók, az alapáras, öt fokozatban állítható markolatfűtés és az automatikusan kikapcsolódó irányjelzők is, ezen felül átalakították a műszeregységet is.

Felharsannak a kéthengeres melódiák

Az új modellévvel új, tartósabb és könnyebb akkumulátort, valamint – végre – elektronikus gázmarkolatot kapott az AfricTwin család, ennek ellenére tempomatot továbbra se keressünk a kormányon, nem rendelhető. Az alapváltozathoz képest kevesebb kamrából áll a kipufogódob, és a méretét is kisebbre vették, így valamivel könnyebb lett, viszont a hangja továbbra is fenséges. Nem tudok még egy olyan márkát, ahol ennyire tökéletes orgánummal szólna a gyári dob.

A sorkettes motor úgy muzsikál, mintha egy jól megtermett V2-es volna, nem lehet betelni a hangjával. Tuningdobra itt semmi szükség, úgy tökéletes a hangorkán, ahogy van. A gyár saját bevallása szerint is az AS kivitelt a sokat guruló, nagy távolságokat akár egyedül is bevállaló, árkon-bokron át csapató motorosoknak készítették. Erről tanúskodnak az olyan módosítások, mint a két centivel nagyobb has-, az öt centivel nagyobb ülés- és a három centivel nagyobb kormánymagasság.

Mivel az alapváltozat sem éppen kis méretéről híres, a kategóriát ismerőknek talán nyilvánvaló, hogy az AS kivitel – a keskeny felépítés és ülés ellenére – nem a kistermetű motorosok ideális közlekedési eszköze. Azonban ezek a módosítások kellettek ahhoz, hogy az AS – egy endurótól elvárható módon – szó szerint mindenen keresztülgázoljon, ezért elsősorban az olyan power usereknek ajánljuk, akik nem ijednek meg akkor sem, ha a Darién-régió neve felbukkan egy mondatban a motorozással.

A leküzdhetetlen dzsungel hősei A Darién-régió egy mocsaras, őserdős rész Panama és Kolumbia között, ami légvonalban mindössze 200 kilométer, de autóval vagy motorral nagyjából fényévnyi távolság. A bolygó talán legnehezebben közlekedhető területéről van szó. Az elmúlt hatvan év során elsőként egy négyfős társaságnak sikerült autóval átkelni rajta. Az irtózatos körülményekhez képest „dinamikusan" tudtak haladni, kezdetben a megtett napi átlagtávolságuk 201 méter volt, ezért már az expedíció elején komolyan elgondolkodtak annak lehetőségén, hogy hagyják az egészet a fenébe, aztán mégis végigmentek. Alig 136 nap alatt sikerült átszelniük a 200 kilométeres távot, igaz, ehhez hajót is használtak. Ilyenkor a napi átlagtávolságuk elérte akár a 3-5 kilométert is. Az elmúlt hat évtizedben motorral mindössze hat embernek sikerült átszelnie a Darien „dzsungelt". Közülük az első átkelést Robert L. Webb és Ron Mirell hajtotta végre 1975-ben, majd 11 évvel később Ed Culberson szelte át a régiót egy '81-es R 80 G/S nyergében. 1988-ban a norvég Helge Pedersen járt sikerrel, majd 1995-ben ismét egy páros következett, Loren & Patricia Upton, és máig ők az egyetlenek, akik egyáltalán nem használtak hajókat útközben. Ugyancsak 1986-ban egy Dennis Brubaker névre hallgató kalandor is megpróbálkozott az átkeléssel egy Honda XL600 nyergében – őt azóta sem látta senki.

