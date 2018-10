A limuzin vadiúj nemzedékében egy sor friss technológia mutatkozik be a spéci lengéscsillapítástól az iDrive 7.0-n keresztül a szavakkal kommunikáló digitális személyi asszisztensig.

Végre lehullt a lepel az új 3-as BMW-ről a Párizsi Autószalonon. A hetedik, G20 kódnevű generáció megjelenését a nagyméretű, vese alakú hűtőrács-pár és a belőlük induló táskás első fényszórók határozzák meg, de a dizájnforradalom ezúttal is elmaradt: az arányok helyett csak a részletek változtak.

Alapfelszereltség a LED-es fényszóró, extraként azonban a LED-es kiegészítő funkciók, valamint lézerfény-technológiás adaptív LED fényszórók is elérhetőek, utóbbiak 530 méterre képesek elvilágítani a többi közlekedő elvakítása nélkül.

Nagyobb lett

Az egyelőre csak négyajtós limuzinként bemutatott új 3-as az 5-ös és a 7-es moduláris platformjára épül, a karosszéria 85 milliméterrel hosszabb (4709 milliméter), 16 milliméterrel szélesebb (1827 milliméter) és 1 milliméterrel magasabb (1442 milliméter) az elődjénél.

A 41 milliméterrel megtoldott tengelytávolság (2851 milliméter) elöl 43, míg hátul 21 milliméterrel szélesebb nyomtávokkal párosul. Ezek a méretváltozások nemcsak a tengelyek közötti terhelés-elosztást és az útfekvést javítják, hanem a helykínálatot is.

Az utastér valamivel tágasabb, mint korábban (főleg széltében), de a 480 literes csomagtartó nem nőtt. Viszont a 40:20:40 arányban osztott hátsó üléssor már az alapfelszereltség része, az opcionális felszereltségek között pedig a csomagtérajtó kéz nélküli működtetése, a kulcs nélküli rendszer és az elektromosan mozgatható vonóhorog is megtalálható.

Digitális műszerfal és személyi asszisztens

Végre megjelent a digitális műszerfal és az immár érintőképernyős iDrive legújabb, 7.0 verziója. Előbbinek 12,3, utóbbinak 10,25 colos is lehet a képernyője, a különböző tartalmakat szisztematikusan elrendezve, személyre szabható grafikákkal jelenítik meg. A sofőr az érintőképernyőn keresztül, az iDrive hagyományos vezérlőtárcsájával, a kormány gombjaival, valamint gesztus- és hangvezérléssel is aktiválhatja a különböző funkciókat.

A 3-asban jelenik meg először a BMW Intelligens Személyi Asszisztense, egy önmagát fejlesztő mesterséges intelligencia, amely szóban válaszol a „Helló BMW!" („Hey BMW") kezdetű mondatokra, hasonlóan a Mercedes A-osztályban fél éve debütált MBUX rendszerhez.

Abban viszont különbözik a csillagos márka asszisztensétől, hogy a BMW tulajdonosa nevet is adhat neki, így vele kialakított kapcsolata személyesebbé válik a gyár szerint. Az is eltérés, hogy a BMW-ben a virtuális személyi asszisztens mellett egy virtuális műszaki szakértő is rendelkezésre áll, amely ismeri az autó műszaki funkcióit, aktuális információkkal szolgál, és a technikai kérdésekre választ ad akár menet közben is.

Öt motor lesz kezdetben

Az egyelőre szűknek mondható motorpaletta két benzinmotorból és három dízelmotorból áll. A 320i kétliteres benzinese 184, a 330i szintén kétliteres négyhengerese már 258 lóerős. A 318d kétliteres dízelmotorja 150 lóerős, a legnépszerűbbnek ígérkező, 4,7 literes átlagfogyasztású 320d viszont már 190 lóerőt ad le, és utóbbi összkerékhajtással is kapható lesz.

A piaci bevezetéskor a csúcsmotor a 330d soros hathengeres dízele, amely 265 lóerőt küld a hátsó kerekekre. 2020-tól már elérhető lesz a 340i nevű hathengeres turbós benzines és a 330e iPerformance nevű konnektoros hibrid is, amely 60 kilométeres elektromos hatótávja miatt zöld rendszámot kaphat majd nálunk.

A futómű egy komoly újítást hoz

A súlypontja az elődhöz képest 10 milliméterrel lejjebb került, a tömeg 55 kilóval csökkent az 50 százalékkal (!) fokozott karosszéria-merevség ellenére, az első és a hátsó tengely közötti terhelés 50:50 arányban oszlik el. A szélesebb nyomtávok a stabilitást és a kormányozhatóságot is javítják, a kerekek nagyobb dőlésszöge pedig nagyobb kanyarsebességet tesz lehetővé. Elöl MacPherson, hátul többlengőkaros futóműveket kapott a 3-as.

Fontos újításnak számít az alapfelszereltségként kínált rugóút-szinkronizált lengéscsillapítás. A speciális gátlók haladás közben végig figyelik az adott kerék spirálrugójának rugóútját, és eszerint hangolják át karakterisztikájukat, így a gyár szerint jó kompromisszumot nyújtanak a kényelem és a sportosság között, mert tudják, hogy mikor kanyarodik az autó, és hogy mikor megy rossz minőségű burkolaton. Az új rendszer feszesebb rugók használatát tette lehetővé a komfort romlása nélkül.

A 18-as kerekekkel szerelt, még fejlettebb lengéscsillapítású, felkeményített M sport futómű 10 milliméterrel csökkenti a hasmagasságot. Ez kizárólag a változó áttételű sportkormánnyal együtt elérhető, amely a rásegítés mellett a kormányáttételt is változtatja a sebességtől függően. A 330i és a 330d modellekhez rendelhető elektronikusan vezérelt önzáró differenciálmű is, a drifterek nagy örömére.

Még fél évet kell várni rá

Az új 3-as BMW első sorozatgyártású példányai 2019 márciusában gurulnak ki az utakra. Az újdonság három helyszínen készül majd: a BMW központi, müncheni üzemében, a közös vállalkozásként működtetett BMW Brilliance Automotive (BBA) senjangi gyárában Kínában, illetve a Mexikóban épülő San Luis Potosí gyárban.