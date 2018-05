Bármennyit sportol, mozog valaki, mindenképpen csökken a halálozási kockázata azokhoz képest, akik egyáltalán nem fejtenek ki semmilyen fizikai aktivitást. Tehát nincs apelláta: érdemes akkor is sportolni, ha tudjuk, hogy csak rendszertelenül lesz rá alkalmunk.

Azoknak is, akik keveset sportolnak, még mindig 20%-kal alacsonyabb a halálozási kockázatuk azokhoz a személyekhez képest, akik egyáltalán nem sportolnak semmit. Akik elérik a minimálisan ajánlott fizikai aktivitási szintet, azoknak 31%-kal alacsonyabb a halálozási kockázata az egyáltalán nem sportolókhoz képest - olvasható a Medscape.com-on.

Azoknál pedig, akik sokkal többet mozognak, még nagyobb a halálozás kockázatának csökkenése.

A több jobb?

Az egészség megtartása érdekében a hivatalos ajánlások szerint heti 150-300 perc könnyű mozgást vagy 75-150 perc intenzív sportolást kell végezni.

Dr. Arem elmondta, hogy vannak olyan kutatások, amelyek a fizikai aktivitás és a halálozás közti kapcsolatot vizsgálják, és ezek a vizsgálatok mind azt mutatták ki, hogy minél többet mozog valaki, annál alacsonyabb a halálozási kockázat. Ezek a vizsgálatok azonban a fizikailag aktív személyeket egyetlen homogén csoportba sorolták azokkal, akik akár kétszer vagy háromszor is meghaladták a minimálisan ajánlott heti mozgásmennyiséget.

„Esetenként ez a csúcs kategóriába tartozó csoport egyedi kockázatfelmérésen megy keresztül" – mondja Dr. Arem. „A kutatásaink során mi kiemelten foglalkoztunk a mennyiségi összefüggésekkel, tehát hogy mi történik a halálozási kockázattal a kiemelkedően nagy edzésmennyiségnél.

Az utóbbi években megjelent néhány olyan kutatási eredmény, amely a különösen magas edzésmennyiséget kockázatosabbnak tartotta. Ellentmondásos, hogy mi nem látunk ilyen kockázatnövekedést, de azt sem, hogy az edzésmennyiség növekedésével arányosan folyamatos lenne a halálozási kockázat csökkenése.

Ebben a vizsgálatban a kutatók a National Cancer Institute (NCI) Cohort Consortium hat különböző vizsgálatából gyűjtöttek adatokat. Ezek az Egyesült Államok és Európa lakosságán alapuló mintákból származtak, önbevalláson alapuló fizikai aktivitási adatokkal. Összesen 661 137 férfi és nő szerepelt a kutatásban, és a szereplőket átlagosan 14,2 évig követték. Ez idő alatt 116 686 haláleset történt.

Azoknak a személyeknek a körében, akik a minimális ajánlásoknál kevesebbet sportoltak ugyan, de mégis mozogtak valamennyit 20%-os általános halálozási csökkenést mértek.

A minimális ajánlást elérőknél – ami 140-280 perc intenzív sétát vagy 45-90 perc futást jelent – 37%-os általános halálozási csökkenést mértek.A minimális ajánlást kétszer-háromszor meghaladók körében (ami megfelel 280-420 perc sétának vagy 90-135 perc futásnak) szintén 37%-os halálozási csökkenés volt.

Az ajánlást több mint háromszorosan meghaladók körében 39%-os halálozási csökkenést tapasztaltak, és az érték ennél az edzési mennyiségnél érte el a csúcsát.

- Ezen a nagyon magas sportolási mennyiségen túl van még egy enyhe további előny, de ez járulékos hatás, amiből arra lehet következtetni, hogy akik ilyen sokat sportolnak, azoknak nem a halálozási csökkenés az egyetlen ok, ami miatt ennyit edzenek - mondta dr. Arem.Ezek az eredmények azt mutatják, hogy inkább a mozgás mennyisége, mint az intenzitása hat jobban a halálozás csökkenésére.

Egy másik kutatás (Gebel K, Ding D, Chey T, et al. Effect of moderate to vigorous physical activity on all-cause mortality in middle-aged and older Australians. JAMA Intern Med 2015; DOI:10.1001/jamainternmed.2015.0541.), amelyet Dr. Klaus Gebel (James Cook University, Townsville City, Australia) vezetett, szintén kimutatta, hogy mennyiségi összefüggés van az könnyed és az intenzív mozgás, valamint a halálozás között.

Ebben a kutatásban, amely 204 542 ausztrál, 45-75 év között felnőttet vizsgált, az általános halálozás 34%-kal csökkent azok körében, akik saját bevallásuk szerint 10-149 percet töltöttek el hetente könnyed vagy intenzív sportolással. Azok, akik heti 150-300 percet vagy akár annál is többet töltöttek sportolással, az általános halálozás 47-54%-kal csökkent. Azonban Dr. Arem kutatásaival ellentétben Dr. Gebel és kollégái kimutattak egy enyhe halálozási csökkenést azok körében, akik több, intenzív edzést tartottak hetente.

Semmi nem olyan hatásos, mint az edzés

Egy több mint 52 ezer főből álló a referencia mintában 60 évnél fiatalabb, nagy arányban dohányzó és elhízott, többségében egyetemi diploma alatti végzettséggel rendelkező személyekből voltak, akik nem mozogtak semmit. A kutatás megállapításai szerint amennyiben ezeket az embereket fizikailag aktivizáljuk - akár még az ajánlott szintnél kisebb mértékben is - az szignifikánsan javítja a halálozási kockázatukat. Az orvosoknak egyedülálló lehetősége van ennek a referenciacsoportnak a befolyásolására, mert náluk a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy egy kis fizikai aktivitással is nagy egészségügyi előnyökre tesznek szert - írják a kutatók.