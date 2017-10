Az egyik újabb posztán óriási terhespocakját simogatja.

Jessica Alba júliusban jelenetette be, hogy harmadik gyerekét várja. A színésznő ugyanis 2004-ben találkozott Cash Warren producerrel, akivel 2008-ban össze is házasodtak, és azóta is fülig szerelmesek egymásba, amit Instán is rendszeresen kimutatnak.

Did my first store visit to @buybuybaby for our ✨new @honest cleaning launch! Watch my live on Insta to see how it went and other things I explored in the store! Jessica Alba (@jessicaalba) által megosztott bejegyzés, 2017. Okt 26., 13:17 PDT

Most leginkább a terhességéről posztol, már hatalmas a pocakja, hamarosan világra jön a harmadik baba.