Újabb neves rendezőt vádolnak szexuális zaklatással

Brett Ratner rendező-producert hat nő, köztük a színésznő Natasha Henstridge is szexuális zaklatásával vádolja – írja a Los Angeles Times.

A lapban a megvádolt férfi ügyvédje is megszólalt. Azt mondta, védence határozottan tagadja, hogy valaha is nőket molesztált volna. Azt is mondta,

két évtizedig képviseltem Brett Ratnert, és egyetlen nő sem nyújtott be követelést szexuális zaklatás miatt, egyetlen nő sem kért vagy kapott semmilyen pénz azért, hogy halgasson el valamit."

Brett Ratner rendezte többek között a Csúcsformában című filmet, amelyben többek között Jackie Chan és Chris Tucker is szerepelt. Ahogy a Pénz beszél című filmet is, amelyben Charlie Sheen, Chris Tucker, Paul Sorvino és Heather Locklear is játszk.

Azután, hogy a befolyásos producerről, Harvey Winsteinről több nő is azt állította, hogy szexuálisan zaklatta őket, gyakorlatilag végigsöpörnek az egész világon a hasonló ügyek. Magyarországon például Marton László befolyásos színházi rendezőről állítja azt több nő, hogy molesztálta őket.