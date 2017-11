Ramaty filmek romjain újult meg a Thor: Ragnarök

A http://hu.ign.com találta azt az interjút, amiből kiderül: a Szellemirtók és a Vakáció című filmek kudarca is kellett a Thor: Rangarök sikeresebb bemutatkozásához.

A tavaly mozikba került Szellemirtók - nincs mit szépíteni rajta - totál bukta volt. A sokáig tervezett harmadik rész helyett női főszereplőkkel összehozott újraértelmezés megúszta a kritikusi durvulást, de a nézők anélkül is ítélkeztek a mozi pénztáraknál. Egy minapi interjúból azonban kiderült: bizonyos szempontból mégis csak lehetett belőle profitálni.

Chris Hemsworth, aki az új Thor filmben is a címszereplőt alakítja - ugyanakkor a Szellemirtókban is benne volt -, számolt be Jimmy Fallon műsorában arról, hogy egyéb vígjátékbeli próbálkozásai nélkül a Thor: Ragnarök soha nem készült volna el abban a formában, ahogy végül mozikba került. A színész bevallotta, hogy már ő is unta Thor karakterét az első két rész után, amikor rájöttek, hogy mivel lehetne feldobni a szériát.

Csináltunk néhány videót a Saturday Night Live műsorába, szerepeltem a Vakációban, a Szellemirtókban, és annyira élveztem az ilyen jellegű munkákat, hogy arra gondoltam, bárcsak ezt csinálhatnánk Thorral is. Szerencsére a Marvelnél is jó ötletnek tartották, úgyhogy így is tettünk. A forgatás hat hónapja alatt folyamatosan hülyültünk és röhögtünk a többiekkel, nincs is ennél jobb munka! Már ha ezt lehet egyáltalán annak nevezni"

- idézte fel Hemsworth a sztorit.

Hiába hasalt el tehát a Szellemirtók, vagy a kritikusok által is szétcincált Vakáció, mégis csak kelletek ahhoz, hogy Thor álmosító kalandjai izgalmasabb irányt vegyenek, és a karakter új oldalát mutassák meg. Mindez már a hazai mozikban is látható, amelyeknek tegnap került műsorára a Thor: Ragnarök.