A Jóban rosszban egykori szereplőjét is molesztálták a színművészetin

Tallós Rita színésznő - a Csacsacsa című film hajdani diákdémona, jó ideig a Jóban Rosszban Helenje - a Best magazinnak számolt be arról, hogy pályakezőként ő is kénytelen volt megtapasztalni, milyen megalázó, amikor idősebb, tekintélyes kollégák zaklatják szexuálisan a védtelen fiatalokat. A színásznőt még a színművészeti főiskolán molesztálták.