Egy újabb, anominimitást kérő színésznő indított pert Harvey Weinsetin ellen szexuális zaklatás miatt és a szerdán benyújtott keresetben egyúttal csoportper megindítását javasolta Los Angeles-i bíróságon Weinstein és az általa alapított két filmvállalat ellen.

A Los Angeles-i kerületi bíróságra benyújtott kereset szerint a The Weinstein Company és a Miramax megkönnyítette és segített elleplezni Weinstein szexuális visszaéléseit.

A kereset szerint több tucatnyian, de valószínűleg akár több százan is lehetnek a javasolt csoportos per tagjai. Ez az első alkalom, hogy a Weinstein-ügyben csoportper-státusz megállapítását kezdeményezték a bíróságon. A csoportper nagy, személyükben azonosítatlan csoportok nevében való fellépést tesz lehetővé a bírósági eljárásban.

Az ötmillió dollárig terjedő kártérítési igény akár meg is triplázódhat, mivel a kereset a szövetségi RICO-törvényre (zsarolással kapcsolatos, valamint korrupt szervezetek elleni törvényre) hivatkozik az ügyben. Az 1970-ben elfogadott törvényt eddig egyebek mellett maffiafőnökök, profi sportligák, abortuszellenes aktivisták és papok szexuális bűncselekményeit leplező katolikus egyházmegyék ellen alkalmazták.

Weinsteint és filmvállalatait a dokumentum zsarolással, fenyegetéssel, bántalmazással, valamint érzelmi stressz szándékos és gondatlan okozásával vádolja. A cégeket egyúttal gondatlan felügyelet miatt is vádolják.

Több mint ötven nő állítja, hogy Weinstein szexuálisan zaklatta és bántalmazta őket az elmúlt három évtizedben. A befolyásos producert az amerikai filmakadémia megfosztotta tagságától.

A Los Angeles-i, New York-i és a londoni rendőrség is nyomoz a felhozott vádak, köztük szexuális erőszak ügyében.

A producer mindeddig tagadta, hogy bármikor közös megegyezés nélkül lépett volna szexuális kapcsolatba valakivel.

A szerdán benyújtott keresetben szereplő felperes, akit az anonimitás miatt az ilyen esetekben szokásos Jane Doe néven tüntet fel a dokumentum, azt állítja, hogy Weinstein egy Miramax-produkció meghallgatására hívta őt az irodájába, ahol azt kérte tőle, hogy vetkőzzön le.Miután a színésznő ezt többször határozottan megtagadta, a producer azzal fenyegette meg, hogy tönkreteszi a karrierjét, majd bezárta egy lépcsőházba, ahonnan végül egy alkalmazott szabadította ki. A történtek időpontját nem közölték a keresetben.

A felperes szerint a Weinstein Co. és a Miramax segített a producer szexuális visszaéléseinek eltusolásában és kémkedett a Weinsteint megvádoló áldozatok után vagy fenyegetően lépett fel velük szemben.

A felperes a csoportpert olyan nők nevében akarja elindítani, akiket Weinstein meghallgatásra hívott, majd szexuálisan zaklatta, bántalmazta őket.