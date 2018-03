Ma adják át 90. alkalommal az Oscar-díjakat

A legjobb idegen nyelvű film kategóriában Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása is esélyes az Oscarra.

A legtöbb, 13 kategóriában Guillermo del Toro A víz érintése című fantáziafilmje kapott Oscar-jelölést. Ezt a produkciót tartják a szakértők a legnagyobb esélyesnek a legjobb film és rendezés díjára.

A háromórás, élő televíziós közvetítés házigazdája a tavalyi év után idén is Jimmy Kimmel lesz. A népszerű műsorvezető biztos, hogy reagál majd a Hollywoodot megrázó szexuális zaklatási botrányokra és az áldozatokért kiálló MeToo-kampányra.

A MeToo szervezői már jelezték: nem tartják lényegesnek, hogy a gála vörös szőnyegén vonuló sztárok fekete ruhában tanúsítsák szolidaritásukat az áldozatokkal, fontosabbnak érzik a tetteket, és azt tervezik, hogy inkább a műsorban szentelnek egy pillanatot a közös kiállásnak.

A Los Angeles-i Dolby Színházban rendezett Oscar-gálát világszerte 225 országban és térségben közvetítik, Magyarországon a Duna Televízióban látható az élő adás.

Filmszakértő: a 90. Oscar-díj-átadó mini jubileum is lesz

A 90. Oscar-gála mini jubileum is lesz, az este folyamán visszaemlékezésekre lehet számítani - mondta Dudás Viktor filmszakértő vasárnap az M1 aktuális csatornán. Szerinte a gálaesten visszaidézik a 90 év nagy pillanatait. Dudás Viktor elmondta, hogy a színpadképen idén is Swarovski kristályt használnak; a résztvevők hatvan különböző étel és több mint 30 desszert közül választhatnak, az ételek díszítéshez aranyat is használnak.

A filmszakértő kitért arra, hogy átalakították a borítékok tipográfiáját a tavalyihoz hasonló bakik elkerülése érdekében. A versenyben lévő idegen nyelvű filmekkel kapcsolatban elmondta, hogy a chilei alkotást (Egy fantasztikus nő) sokan favorizálják, de szerinte filmszakmailag a magyar film, a Filmalap támogatásával készült Testről és lélekről a legerősebb, amely a világ minden részén érthető szimbólummal beszél a szerelemről.