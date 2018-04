Elizabeth Hurley ismét fürdőruhában riszál - videó

Hugh Grant 52 éves ex-barátnője lassan többet mutatkozik strandöltözékben, mint utcai viseletben. Legújabb bikinis videójában boldogságában rázza a fenekét, amiért sikerült egy újabb csábos fürdőruhával meglepnie magát.

De az is előfordul, hogy a Bee Gees If I Can't Have You című slágerét énekelve borzolja a kedélyeket a tengerparton. Lehet, hogy az énektudása hagy nem a legtökéletesebb, ezért keverte a táncos videó alá a diszkóklasszikus Yvonne Elliman-féle, a Szombat esti láz-ban is felcsendülő feldolgozását.