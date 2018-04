Jayne Mansfield az ötvenes évek egyik legnagyobb hollywoodi szexszimbóluma volt. Az elsők között vetkőzött, nem csupán hollywoodi filmekben, de a Playboyban is megmutatta bájait. A Golden Globe-díjas színésznő 85 éves lenne. 1933. április 19-én született, 1967. június 29-én tragikusan fiatalon halt meg egy rendkívül brutális balesetben.

Eredetileg Vera Jayne Palmernek hívták, a Mansfield nevet első férjétől, Paul Mansfield PR-gurutól "örökölte". A színésznő szerette a férfiakat, és a férfiak is szerették őt. Összesen háromszor ment férjhez, és háromszor vált el, öt gyermeket hozott a világra. Először 17 évesen házasodott, de 25 évesen már el is vált. Második férje a magyar származású testépítőbajnok Mickey Hargitay (Mr. Universum) volt, házasságukban fogant Mariska Hargitay Golden Globe-díjas és Emmy-díjas amerikai színésznő.

Már texasi egyetemi évei alatt szépségversenyeket nyert, 1950-ben kisebb szerepet kapott egy B-filmben (Prehistoric Women), de mozis karrierje csak az évtized közepén indult be igazán.

Szerepet játszott ebben, hogy 1955 februárjában a hónap Playmate-je lett (a dúskeblű Mansfield szerepeltetése a két évvel korábban alapított férfi magazin példányszámának is jót tett), miközben olyan filmekben domborított, mint a Hell on Frisco Bay vagy a Lewis Allen rendezte Illegal című noirok.

Első főszerepét a The Girl Can't Help It című rock and roll filmben kapta, amelyben az új, fésületlen zene nem kisebb sztárjai szerepeltek, mint Fats Domino, Little Richard, a The Platters vagy Gene Vincent.

Egy évvel később John Steinbeck regényéből készült A szeszélyes autóbusz (The Wayward Bus) című filmben drámai főszerepet kapott, alakításáért pedig Golden Globe-díjat.

Aztán jött a Will Success Spoil Rock Hunter? (1957) című komédia, amelyben későbbi (második) férje, Mickey Hargitay is szerepelt (már korábban megismerkedtek egy kubai bárban). A film turnéja során Mansfield Londonba is eljutott, ahol találkozott a királynővel. Csakhogy időközben a kritika egyre többet írt arról, hogy az időközben a Las Vegas-i Tropicana kaszinóban sztriptíz revüt is bemutató Mansfield sokkal inkább a külsejével, mintsem tehetségével hódítja meg a nézők szívét.

Sőt, sokan, főleg a hölgyek, irigykedtek is rá, vagy éppenséggel ugyanazt gondolták, mint a kritikusok: a nem a mellméret, hanem a tehetség kellene számítson a vásznon. Híres jelenet az 1957-es cannes-i filmfesztiválról, amikor a kiváló színésznő, Sophia Loren megvetően méregette pályatársa sokat mutató dekoltázsát.

A mellbimbóit bámultam, mert féltem, hogy kibuggyannak és beleesnek a tányéromba

- nyilatkozta később az ikonikus fotóról Loren.

A hatvanas évekre viszont épp a nőideál változása akasztotta meg Mansfield karrierjét. Az olyan sztárok, mint Audrey Hepburn új divatot teremtettek, és egyre csökkent az igény a platina szőke, dús dekoltázsú színésznők iránt.

Mansfield az évtized elején főleg európai, kisköltségvetésű filmekben játszott (Németországban a Heimweh nach St. Pauli és az Einer frisst den anderen, Olaszországban a L'Amore Primitivo), amelyekben leginkább az amerikai egzotikus és erotikus biodíszlet szerepét szánták neki.

Nagy amerikai visszatéréséhez is a szexnek van köze: a King Donovan rendezte 1963-as Promises! Promises! című szexkomédia a hollywoodi cenzúra alkonyán azzal híresült el, hogy ez volt az első álomgyári film, amelyben nyílt meztelenkedést mutattak.

Hiába volt a film kasszasiker, Mansfield ezután is főleg másodrangú filmekben kapott szerepet, illetve rendszeresen járta az országot sztriptízműsorával.

Halála napján is egy hasonló előadás után indult New Orleansba, amikor három gyermekével és Sauel Brody ügyvéddel (és akkori szeretőjével), valamint Ron Harrison diákkal (állítólag szintén a szeretője volt) együtt utazva belecsapódott Buick Electra típusú autójuk egy előttük haladó kamionba.

A kocsit vezető Harrison ugyanis a kamion előtt haladó szúnyogirtó gép által termelt permetködben nem vette észre, hogy a teherautó befékez. A Buick utasai közül csak a gyerekek élték túl a balesetet.

Bár a baleset valóban brutális volt, a Mansfield magánéletén egyébként is előszeretettel csámcsogó sajtó még horrorisztikusabbá tette az esetet. A színésznő véres parókája kirepült az összeroncsolódott kocsiból, amit először úgy tálaltak, hogy a kamion lefejezte Mansfieldet. Valójában "csak" roncsolódott a koponyája, ez okozta a halálát.

A szőke szexbomba halála viszont elgondolkoztatta az autómérnököket: nem sokkal később kezdték el alkalmazni a kamionok hátulján azt, a Mansfield-vasnak nevezett fémrudat, ami meggátolja, hogy a kocsik teljes egészében a tehergépkocsik alá csússzanak.