1901. április 30-án mutatták be az első magyar filmet, a Zsitkovszky Béla rendezte A táncz-ot. A Filmalap kezdeményezésére ezentúl minden év április 30-án erre a jeles eseményre is emlékezve ünnepeljük meg a magyar film napját. A Pekár Gyula ismeretterjesztő előadásához készített mozgóképes illusztráció kópiái sajnos nem maradtak meg az utókornak, csupán a képeiből készített képeslapok és a korabeli újságokban megjelent fotók alapján lehet elképzelésünk arról, milyen is lehetett az első, tudatosan rendezett magyar filmalkotás képi világa.