Drogos diszkós filmmel érkezett Cannes-ba Gaspar Noé

A Rendezők kéthete szekcióban vetített Climax az extrém Gaspar Noé legújabb agymenése. Az argentin származású francia botrányfilmes sokat köszönhet Cannes-nak: legelső filmjével is itt mutatkozhatott be (Egy mindenki ellen), majd a híres-hírhedt Visszafordíthatatlan és az Enter The Void is Arany Pálmáért versenyezhetett. De a Szerelem 3D is eljutott Cannes-ba. Noé három év után tért vissza a fesztiválra, Climax című filmjéből sem hiányzik az extrém és porovokatív látásmód.