Oscar-díjas rendezővel dolgozik Meryl Streep az új thrillerjén

A Panama-papírokról fog szólni Meryl Streep új filmje, amit Steven Soderbergh rendez majd. Az igaz történeten alapuló film munkacíme The Laundromat, a további szerepekre olyanokkal tárgyal a gyártócég, mint Antonio Banderas és a friss Oscar-díjas Gary Oldman.

A film az újságíró Jake Bernstein könyvén alapul, aminek a címe Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite. A könyvet Scott Z Burns adaptálja forgatókönyvvé, aki gyakran dolgozik Soderbergh oldalán, például ő írta a Fertőzés-t és a Mellékhatások-at.

Még nem tudni, kit alakít Streep, de ő lesz a film főhőse, az ő karaktere megy majd át érzelmi változáson a történet során.

A háromszoros Oscar-díjas Streep előző filmje épp az újságírásról szól, ez A Pentagon titkai, amiért huszonegyedik Oscar-jelölését gyűjtötte be. A hírből kiderül, hogy Streepnek csak egy kis szerepe lesz a Mamma Mia! Sose hagyjuk ABBA című filmben, amiről itt írtunk.