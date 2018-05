Leonardo DiCaprio amerikai elnök bőrébe bújik Steven Spielberg rendezésében

Újra együtt dolgozhat Hollywood egyik legmenőbb színésze és legendás rendezője, akik már egyszer egyesítették erejüket a 2002-es Kapj el, ha tudsz alkalmával. Új filmjük életrajzi film lehet a 18. amerikai elnökről, Ulysses S. Grantről.

DiCaprio és Spielberg előző közös filmje is egy valós személyről szólt: a Kapj el, ha tudsz a hírhedten zseniális csaló, Frank Abagnale, Jr. életére épült. Új filmjük Ron Chernow Grant című életrajzára épül, a forgatókönyvet David James Kelly jegyzi, az érkező Robin Hood társírója.

Spielberg már rendezett Grantet megformáló színész Lincoln című filmjében, amiben Jared Harris alakította a polgárháborús tábornokot.

A tárgyalások még korai fázisban tartanak, és mind DiCaprio, mind Spielberg nagyon elfoglalt, előbbi idén forgatja Tarantino filmjét, a Volt egyszer egy Hollywood-ot, ő szerepelhet Martin Scorsese igaz történeten alapuló bűndrámájában, a Killers of the Flower Moon-ban, és két életrajzi film főszerepét is eljátszhatja, az egyik Leonardo Da Vinciről, a másik Teddy Rooseveltről szól. Spielberg a DC-nek fejleszti a második világháborús Blackhawk-ot, utána pedig a West Side Story-t remake-eli majd.