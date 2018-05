Szenzációs életrajzi történet lesz Gal Gadot következő filmje

Gal Gadot következő filmje Fidel Castróról fog szólni, pontosabban a néhai kubai elnök viszonyáról egy amerikai újságíróval. Az izraeli színésznő producerként egészen biztosan jegyzi a filmet, de talán ő játssza majd a női főszerepet is.

Gadot két producerrel, Sue Kroll-lal és Jaron Varsanóval vette meg egy, a Politico hasábjain megjelent újságcikk, a My Dearest Fidel: An ABC Journalist's Secret Liaison With Fidel Castro megfilmesítési jogait. A cikket Peter Kornbluh írta, aki történész, szakterülete az amerikai-kubai diplomácia. A publicisztika az ABC újságírójáról, Lisa Howardról szól, ő volt az orgánum első női riportere, és kulcsszerepet játszott a Castro és az USA közötti kommunikáció megszervezésében a kubai rakétaválságot követően. Howard három évvel később, 1965-ben meghalt, túladagolta magát fájdalomcsillapítókkal.

Gadot ezt mondta a projektről: