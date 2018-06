Libanon első Oscar-jelölt filmje tökéletes hollywoodi dráma

Nem csalódtunk: sem abban, hogy a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjára jelölt The Insult (A sértés) jól sikerült, sem abban, hogy a sok jó külföldi film közül az amerikai filmakadémia tagjai pont egy olyannak adtak jelölést, amit akár Spielberg is rendezhetett volna, ha Libanonba születik. A The Insult című tárgyalótermi drámát a kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztiválon láttuk.