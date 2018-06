Szabadtéri vetítéseket és tábort is szervez nyáron a Filmalap

Fesztiválokon és szabadtéri mozikban is láthatók lesznek a Filmalap Filmarchívum Igazgatóság által felújított magyar filmek, az iskolás korosztály pedig a Vetítő nyári táborban ismerkedhet a mozi világával.

A főváros népszerű szabadtéri vetítőhelye, a Budapest Rooftop Cinema Magyarok a háztetőn sorozatához a Filmarchívum idén is biztosít digitálisan felújított kópiákat, így keddenként a legjobb minőségben, alkotók és szakemberek bevezetésével nézhet meg a közönség klasszikus magyar filmeket a Corvin Áruház tetőteraszán.

A Múzeumok éjszakáján Kalocsán, Egerben, Szegeden és Budapesten, a szentendrei Art Capital Fesztivál programjában, továbbá a balatoni kertmozikban is szerepelnek klasszikus magyar filmek.

Idén első alkalommal Vetítő címmel nyári tábort is kínálnak a 11-13 éves iskolás korosztály számára július 9. és 13. között a Filmarchívumban. A hét programjai játékos formában a női és férfi szerepek köré összpontosulnak, megvizsgálják például, hogy mit tartanak ma és mit tartottak régen férfiasnak vagy nőiesnek, de a táborvezetők segítséget nyújtanak a tudatosabb médiafogyasztáshoz is.

A Művészetek Völgyében, a kapolcsi "kastélyban" kilenc magyar mozifilmet vetítenek 16 milliméteres filmszalagról, köztük Makk Károly, Keleti Márton, Ranódy László népszerű alkotásait. A programban olyan ritkaságok is szerepelnek, mint Marton Endre Katonazene című filmje, Bara Margit, Básti Lajos és Kállai Ferenc főszereplésével. A játékfilmeket korabeli reklámok, filmhíradók színesítik. A délutáni foglalkozásokon a gyerekeket rajzfilmekkel és interaktív programokkal várják, a legkisebbek pedig játékos formában ismerkedhetnek meg a celluloid filmek világával.

Idén először Vigántpetenden Völgymozi várja az érdeklődőket a Filmalap szervezésében, műsoron lesz A Viszkis, a Brazilok, de néhány régi kedvenc és ritkán vetített különlegesség is a Filmarchívum gyűjteményéből, például Kovásznai György extravagáns Habfürdője, Koltay Gábortól az István, a király, iletve Jancsó Miklós Szörnyek évadja című parabolája is digitálisan felújított változatban.

A Sziget fesztivál közönsége augusztusban a mozisátorban hét vetítésen találkozhat a Filmarchívum kincseivel. Itt műsorra tűzik az Isten hozta, őrnagy úr!, a Habfürdő, Az én XX. századom, az István, a király, a Valahol Európában, a Szirmok, virágok, koszorúk és a Szaffi című klasszikusokat.