Star Wars: Kiderült, hogy kik űzték el a színésznőt a közösségi médiából

Egy facebook-csoport, a Down With Disney's Treatment of Franchises and its Fanboys vállalta magára az online zaklatást, ami miatt Kelly Marie Tran színésznő törölte az Instagramját.

Kelly Marie Tran a Star Wars: Az utolsó jedik-ben játszotta Rose karakterét. A Down With Disney's Treatment of Franchises and its Fanboys magyarul annyit tesz, hogy

a Disney bánásmódját ellenzik a franchise-okkal és a rajongókkal szemben.

A csoport egy azóta törölt facebook-posztban vállalta a felelősséget Kelly Marie Tran zaklatásáért. A szöveg szerzője azzal indokolta tettüket, hogy a Star Wars-filmekben

erőszakolt sokszínűséget

látnak, szerintük a producer Kathleen Kennedy

femináci, aki eltorzított egy klasszikus kánont.

A csoport célja, hogy a filmekbe