Nemes Jeles László új filmje a Velencei Filmfesztiválon debütál

A 75. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál szervezői ma délelőtt bejelentették az augusztus 29-én kezdődő fesztivál hivatalos programját. Az Oscar-díjas Saul fia rendezője, Nemes Jeles László Napszállta (Sunset) című második nagyjátékfilmje meghívást kapott a fesztivál hivatalos versenyprogramjába.

A Velencei Nemzetközi Filmfesztivál (Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica) a világ egyik legjelentősebb filmes versenye, a filmtörténet legrégebbi fesztiválja, amelyet először 1932-ben, a Velencei Biennálé keretében rendeztek meg. Utoljára 24 évvel ezelőtt, 1994-ben kapott meghívást magyar alkotás (Enyedi Ildikó: Bűvös vadász) a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába.

Nemes Jeles László új alkotása Velence után Észak-Amerikában mutatkozik be: a Napszálltá-t a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál (Toronto International Film Festival - TIFF - szeptember 6-16.) hivatalos válogatásába is meghívták. Az 1976-ban alapított TIFF Észak-Amerika legfontosabb filmfesztiválja, számos Oscar-díjat nyert film kezdte itt pályafutását.

Nemes Jeles László első nagyjátékfilmje, a Saul fia 2015-ben, a 68. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon négy díjat nyert, köztük a Nagydíjat, amely a legnagyobb elismerés, amit magyar nagyjátékfilm valaha Cannes-ban kapott. A Saul fia később elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-, Golden Globe-, és BAFTA-díjakat is, ezzel minden idők nemzetközileg legelismertebb magyar alkotása az egyetemes filmtörténet része lett.

Sipos Gábor és Rajna Gábor, a Napszálltá-t gyártó Laokoon Filmgroup producerei elmondták: Hatalmas megtiszteltetés, hogy a film a világ legjobbjaival versenyezhet a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.

Nemes Jeles László második nagyjátékfilmje a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával készült. A film 2017 nyarán, 53 napon át forgott, több budapesti és vidéki helyszínen. A Napszállta főszereplői Jakab Juli (Leiter Írisz) és a román Vlad Ivanov (Brill Oszkár).

A közel száz fős szereplőgárda nemzetközi összetételű, a magyarok mellett román, lengyel és német színészek is játszanak a filmben, néhányukkal már a Saul fiá-ban is találkozhatott a közönség. A magyar szereplők között egyaránt találunk ismert, pályakezdő és amatőr színészeket is. Balsai Móni, Nagy Zsolt, Czukor Balázs, Fancsikai Péter, Zsótér Sándor, Kormos Mihály, Lázár Kati mellett Dobos Evelin és Moldován Dorottya is jelentős szerepekben tűnnek fel. Több színész is érkezett a történelmi Magyarország területéről: a Felvidékről Bárdos Judit, Molnár Levente Erdélyből, Dino Benjamin pedig a Vajdaságból. A külföldiek közül Marcin Czarnik, valamint Julia Jakubowska lengyel, Susanne Wuest osztrák, Christian Harting, Tom Pilath, és Enrique Keil német színészek játszanak a Napszálltá-ban.

Nemes Jeles László új filmjében nagyrészt azokkal az alkotókkal és szakemberekkel dolgozott, akikkel a Saul fiá-t is készítette. A Napszállta operatőre Erdély Mátyás, zeneszerzője - az azóta elhunyt kiváló szakember - Melis László, sound designere Zányi Tamás, casting directora Zabezsinszkij Éva, díszlettervezője Rajk László, jelmeztervezője Szakács Györgyi. A rendező a forgatókönyvet együtt jegyzi Clara Royer-vel és Matthieu Taponier-vel, utóbbi egyben a film vágója is.

A Napszállta a Laokoon Filmgroup gyártásában, a francia Playtime-mal koprodukcióban készült, Sipos Gábor és Rajna Gábor producerek vezetésével, a Magyar Nemzeti Filmalap 1,59 milliárd forintos támogatásával és a magyarországi filmszakmai közvetett támogatással, az Eurimages, az Aide aux Cinémas du Monde - Centre National du Cinéma et de l'image Animée - Institut Français, az Indéfilms 6, a Kreatív Európa - MEDIA és a TorinoFilmLab támogatásával.

Nemes Jeles László új filmjét már a világpremier előtt közel 70 ország filmforgalmazója vásárolta meg világszerte.

A Napszállta 2018. szeptember 27-én kerül a magyar mozikba.