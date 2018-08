Meghalt Ronnie Taylor operatőr, aki Oscar-díjat kapott a Gandhi fényképezéséért, és három remekművet készített a legendás Ken Russell rendezővel. 93 évet élt.

Taylor Ibizán halt meg, miután egy hónappal korábban sztrókot kapott. Halálát a brit operatőrök céhe jelentette, aminek az elnöke volt 1990 és 1992 között.

Többször is dolgozott a Gandhi rendezőjével, Richard Attenborough-val, ő fényképezte A tánckar-t (1985) és a Kiálts szabadságért-t (1987), valamint kameraman volt az Oh! What a Lovely War (1969) és A fiatal Churchill című 1972-es film forgatásán.

Ken Russell rendezőnek három remek filmjét fényképezte, a Ördögök-et (1971), A vad messiás-t (1972) és a Tommy-t (1975).

Pályáját kameramanként kezdte, olyan filmeken dolgozott, mint a brit filmtörténet emblematikus alkotása, a Szombat este, vasárnap reggel (1960) és Az ártatlanok (1961). Kameraman volt a Star Wars: Egy új remény forgatásán is, amiről ezt mondta:

A stáb nagyja azt gondolta, gagyi film készül, de kiderült, hogy tévedtek.

Oscar-díját megosztva kapta Billy Williamsszel, aki megsérült a forgatás ideje alatt és ő ajánlotta maga helyett Taylort.