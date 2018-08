Elindult a Filmalap történelmi filmes programja

Elindult a Magyar Nemzeti Filmalap történelmi filmes programja, amelyre történelmi témájú játékfilmtervekkel lehet jelentkezni szeptember 15-ig.

A programra olyan terveket várnak, amelyek a nagyközönség számára befogadható módon idézik meg a magyar történelem eseményeit, sorsfordító pillanatait és alakjait - áll a Filmalap szerdai közleményében. A történelemkönyvekből ismert események és személyek mellett érdekesek lehetnek a közönség által kevésbé, vagy egyáltalán nem ismert hősök és történetek is, továbbá olyan helyzetek, ahol a kitalált főszereplők sorsának hátterében jelenik meg a valóságos történelmi folyamat vagy annak egy-egy meghatározó részlete.

A részvételnek nem feltétele a filmes képzettség vagy tapasztalat. A Filmalap olyanok jelentkezését is várja, akik tehetséget éreznek magukban egy olyan magyar történelmi vonatkozású történet létrehozására, amely a hazai és nemzetközi nézőket, a filmes piacot, valamint a fesztiválok közönségét is érdekelheti.

Az elbírálás során nem maga a hős vagy főszereplő személye, esetleg a történelmi esemény, korszak fontossága lesz az egyedüli meghatározó szempont, hanem az is, hogy a filmterv hogyan dramatizálja témáját, mennyire képes érzelmileg követhető, világos célok, motivációk és dinamikusan épülő tétek mentén elmesélni a történetet. A zsűri azon filmterveket támogatja, amelyekben a sikeres megvalósítás lehetőségét látja.

A kiválasztott tervek alkotói egymillió forint összegű díjazásban részesülnek. A Filmalap a díjazott filmtervek alkotói számára forgatókönyv-fejlesztési célú pályázati kiírást fog közzétenni, így a forgatókönyvek megvalósítására támogatásból nyílhat lehetőség.

A teljes pályázati kiírás a Filmalap honlapján érhető el.