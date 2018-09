Amerikába mennek az édeshármasozó magyarok - videó

Az idén november 2-18. között harmincharmadik alkalommal megrendezésre kerülő floridai Fort Lauderdale Nemzetközi Filmfesztivál (Fort Lauderdale International Film Festival – FLIFF) az Amerikai Egyesült Államok és a kontinens egyik legfontosabb regionális fesztiváljaként elkötelezetten támogatja a fiatal, feltörekvő és innovatív alkotók sikeres megjelenését, legyen szó amerikai vagy nemzetközi alkotókról. A filmalkotásokat öt helyszínen mutatják be és tizennyolc kategóriában díjazzák.

Nagypál Orsi első nagyjátékfilmje, a Nyitva a legjobb filmnek (Best Film) és a legjobb külföldi filmnek (Best Foreign Language Film) járó díjért is versenybe száll.

Mihez kezdjen egy rutinosan összeszokott pár, amikor kikopni látszik az életükből a kezdeti lángoló szenvedély?

- ezt a témát járja körbe ez a romantikus vígjáték.

Miért ennyire fontos nekünk a hűség, mi számít megcsalásnak, hogyan beszéljünk a vágyainkról, mik az elvárásaink egy 50-60 évre szóló párkapcsolatban, tudunk-e szembenézni a saját tökéletlenségünkkel...? A film ezeket a néha igencsak kényes és kínos kérdéseket feszegeti, humorral oldva az ezekből adódó feszültséget

– vallja filmjéről a rendező.

A filmet íróként és rendezőként Nagypál Orsi (Hidegzuhany, Terápia, Csak színház és más semmi, Tóth János) jegyzi, Radnay Csilla és Kovács Lehel mellett főszerepben Jordán Adél, Péterfy Bori, Ötvös András, Lénárdt Laura és Brasch Bence látható. Operatőr Herbai Máté, vágó Mezei Áron, zeneszerző Moldvai Márk, producerei Kálomista Gábor és Helmeczy Dorottya. A film gyártója és forgalmazója a Megafilm.

A Nyitva a hazai mozikban október 18-tól lesz látható.