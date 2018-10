Négy animációs film és három vígjáték esélyes az Európai Filmdíjra

Négy animációs film - köztük egy magyar részvétellel készült - és három vígjáték esélyes az Európai Filmdíjra, amelyet a nyertesek december 15-én Sevillában vehetnek át a 31. díjátadón.

Az Európai Filmakadémia keddi közleménye szerint a vígjáték kategória díjra esélyes az Eszeveszett esküvő (C'est la vie!/Le sens de la fete) című francia film Eric Toledano és Olivier Nakache rendezésében, a Diamantino című portugál-francia-brazil koprodukció amelyet Gabriel Abrantes és Daniel Schmidt írt és rendezett, valamint a Sztálin halála (The death of Stalin/La mort de Staline) című francia-brit-belga alkotás, amelyet Armando Iannucci jegyez.

A legjobb európai animációs nagyjátékfilm díjáért az Another day of life című lengyel-spanyol-belga-német-magyar koprodukció is indul, Raul de la Fuente és Damian Nenow munkája, amelyet Cannes-ban is bemutattak.

Magyar részről a budapesti Puppetworks animációs filmstúdió működött közre az elkészítésében.

Továbbá az Ősember - Kicsi az ős, de hős! (Early man) című angol film Nick Park rendezésében, A kenyérkereső (The breadwinner) ír, kanadai és luxemburgi alkotás Nora Twomey filmje, valamint a White fang (Croc-blanc) című francia-luxemburgi alkotás, amelyet Alexandre Espigares rendezett.

A vígjáték kategória jelöltjeiről döntő bizottság tagja volt az EFA igazgatótanácsának három tagja, Angeles González-Sinde (Spanyolország), Henning Kamm (Németország) és Ada Solomon (Románia), továbbá a svéd rendező, Hannes Holm és a horvát forgalmazó, Hrvoje Laurenta is.

Az animációs bizottságban szerepet kapott az EFA igazgatótanácsának alelnöke Antonio Saura (Spanyolország), az EFA igazgatótanácsának tagja Graziella Bildesheim (Olaszország), valamint a spanyol producer Manuel Cristobal, a lengyel rendező Dorota Kobiela, a dán forgalmazó Sune Lind Thomsen és Claire Paoletti író Franciaországból.

A jelölt filmek közül az Akadémia 3500 főt meghaladó tagsága választja ki a győzteseket.