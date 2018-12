Golden Globe: Jeff Bridges kapja a Cecil B. DeMille-díjat

Jeff Bridges kapja a Cecil B. DeMille-díjat a januári Golden Globe-gálán - jelentette be hétfőn a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szervezete (HFPA).

Jeff Bridges, az Őrült szív,A nagy Lebowski, A félszemű és A préri urai című filmek sztárja a 76. Golden Globe-díjátadó gálán, január 6-án veheti át színészi pályafutásáért a HFPA életműdíját.

Meher Tatna, az újságíró-testület elnöke 69 éves Bridgest a színészi alakításai mellett filantróp tevékenységéért is dicsérte.

A színész 1983-ban alapította meg a gyermekéhezés ellen világszerte küzdő End Hunger Network szervezetet, 1996-ban pedig társalkotója volt a Hidden in America című tévéfilmnek, amely az Amerikában tapasztalható szegénységgel foglalkozott.