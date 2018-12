Őrült művészfilm lett a magyar Stanislaw Lem-adaptáció

Pálfi György Stanisław Lem azonos című regényéből készítette el Az Úr hangja című filmjét, ami meglehetősen szokatlan alkotás: egyszerre experimentális művészfilm, hagyományos családi dráma és retró sci-fi. Mintha három film futna párhuzamosan.

Kezdjük a családi drámával: a főhős a harmincas évei végén járó Péter, aki egy rejtélyes balesetekről szóló dokumentum-sorozatban felismerni véli a hetvenes években disszidált, azóta nem látott apját. Megpróbálja felkeresni őt Amerikában, ahová magával viszi feleségét (Kiss Diána Magdolna) is, és folyamatosan tartja a kapcsolatot kerekesszékes fivérével (Fekete Ádám), aki az anyjukkal (Bánsági Ildikó) van otthon. Idővel Péter végre rátalál az immár új családot alapított apára (Eric Peterson).

Ez az alapszituáció fordulatokat és drámai konfliktusokat is bőven hoz magával, és Pálfi megmutatja általa a keleti és a nyugati világ, szocializmus és kapitalizmus markáns különbségeit is, előnyeiket és árnyoldalukat egyaránt. Az apa bevallása szerint csak azért disszidált, mert a szakmájában akart dolgozni, azt csinálni, amihez a legjobban ért, és ez sokat elárul arról a hanyatlásról, amit a Kádár-korszak hozott Magyarországnak. Az apa-karakter mondata kiszólásként is értelmezhető a rendező, Pálfi György részéről, aki láthatóan nem bánná, ha a poszt-szocialista Magyarország helyett Hollywoodban indult volna a karrierje. Ez a filmje is Amerikában játszódik, felerészben angolul. Első nagyjátékfilmjében, a Hukklé-ban pedig nem volt beszéd, azaz a rendező a filmművészet nyelvi korlátait átlépve hozott létre egy olyan mozit, ami a világon bárhol ugyanannyira érthető.

A családi dráma dominálja a filmet, viszont jóval rejtélyesebb a sci-fi szál és a művészi víziók. Ami a sci-fit illeti, a filmben számos áldokumentumfilmes betét is találató: az a bizonyos titokzatos balesetekről szóló doku-sorozat néhány tudóst nevez meg pár megmagyarázhatatlan haláleset okaként, kormányzati konspirációt sejtve mögöttük. A tudósok egyike, mint kiderül, nem más, mint Péter apja. Még a spoiler határán innen van, ha eláruljuk, hogy az eltűnéseknek egy földönkívüliektől érkezett üzenethez, és azzal kapcsolatos titkos kísérletekhez van köze. A sci-fi műfaj narratívája és a családi dráma itt fonódnak össze, és rímelnek is, mivel mindkettő egy-egy idegen világ lakói közti kommunikációról, illetve annak nehézségeiről szól. A maga módján Az Úr hangja egy realisztikus ufós sci-fi, épp mint Denis Villeneuve filmje, az Érkezés.

Pálfi György és alkotótársai láthatóan élvezettel nyúltak az áldokumentumfilm műfajához és használtak különféle, gyakran elavult kamerákat, nyersanyagot és formátumokat. A filmbeli tévésorozat vérbeli trash, és ezek a jelenetek a filmben is egyfajta trash-esztétikát járatnak csúcsra. Olyan érzésünk lehet, mintha tényleg egy hatásvadász reality-t néznénk a tévében, másutt pedig a '60-as évekbeli amerikai B-filmekre emlékeztet a sci-fi szál. Vannak viszont a filmben olyan, leginkább a sci-fi és a fantasy műfajába illő jelenetek is, amik nem illeszkednek szervesen a film szövetébe, hanem inkább experimentális művészi vízióként dekódolhatóak. Van, ami az űrben játszódik, egy űrhajón, és a színészgárda alakít benne új karaktereket, egy másik pedig Francisco Goya Szaturnusz felfalja gyermekét című festményét idézi. Ezek a jelenetek irreálisak, stilizáltak, és furcsaságukra várat a magyarázat. Fordulatosak, de főleg szavarbaejtőek, viszont láthatóan szándékosan azok, és éppolyan élvezettel készültek, mint az áldokumentarista szcénák, ugyanazt az örömfilmezést képviselik, amit Pálfi montázsfilmje, a Final Cut - Hölgyeim és Uraim (amit létező filmek snittjeiből vágott össze). A szcénák látványvilága izgalmas, stílusuk experimentális: a film elején például formák, molekulák és gének alakulnak egymásba, amit indusztriális zene fest alá. A merész és szokatlan képi világ illik is egy olyan történethez, ami önmagában is kísérletező, ráadásul eleve egy tudományos áttörés körül forog.

Ami a színészi alakításokat illeti, Polgár Csaba a Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) (interjúnk a rendezővel itt olvasható) mellékszerepe után ezúttal főszerepben tűnik fel, és rokonszenvességet kölcsönöz a karakternek, aki egyébként nagyon is rászorul erre. Fekete Ádám, aki korábban a Tiszta szívvel-ben szerepelt, szintén van annyira szimpatikus, hogy érthetővé tegye Péter apa-keresését, a főhős ugyanis nem csak saját maga miatt vág bele a küldetésbe, hanem fivére miatt is. Legalábbis egészen biztosan ezzel vádolja őt partnere, akit Kiss Diána Magdolna alakít első női főszerepében. A színésznő hűen testesíti meg a rációt a történetben, ami pedig az apát alakító Eric Petersont illeti, nem túl hihető, hogy az emigráns ennyire elfelejtett volna magyarul, de legalább nem egy ismerős arccal találkozik a magyar közönség egy olyan filmben, amit a karakter utáni kutatás mozgat.

Szokatlan, radikális és kompromisszummentes film készült, ami nem is hasonlítható máshoz, mint Pálfi korábbi filmjeihez, amilyenek a Hukkle, a Taxidermia és a Szabadesés, na meg persze a Final Cut - Hölgyeim és Uraim. Az Úr hangja sem fog csalódást okozni a rendező híveinek.