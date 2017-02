Gyorsan kiebrudalták a mozikból a magyar akciófilmet

Másfél héttel ezelőtt két magyar film is debütált a hazai mozikban. Az állampolgár című menekültdráma jól tartja magát, 1947-en, vagyis majdnem ugyanannyian ültek be rá most, mint a múlt hétvégén. Ez azt jelenti, hogy a terjed a film jó híre, és az érdeklődés még sok héten át a mozik műsorán tarthatja Vranik Roland alkotását.

Arghavan Shekari Az állampolgár című filmben Forrás: Mozinet

A huszonéves srácok által összetákolt Vakfolt című akciófilm második hétvégi nézőszáma viszont irgalmatlanul visszaesett, 1003 néző helyett most már csak 118-an váltottak rá jegyet. A magyar plázamozik döntő többségét üzemeltető Cinema Citynek hamar elege lett Slemmer Ádám alkotásából. A hétfői, azaz február 6-i napon már csak egy vetítést tartanak belőle a WestEndben, keddtől pedig Budapesten már nem, csak három vidéki városban látható a film.

Réti Nóra a Vakfolt című filmben Forrás: Amego Film

A kör bemutatója óta eltelt tizenöt évben úgy tűnik nem csupán a 2005-ös második részről feledkeztek meg a magyarok, hanem már az első rész okozta sokk is elhomályosult bennük. Ezért történhetett meg az, hogy a Körök alacsony érdeklődés mellett rajtolt el a mozikban, 10 509-en ültek be rá, ami csak a toplista ötödik helyére volt elég. A tavalyi év horrorszenzációja, a Vaksötét közel 24 ezer nézővel rajtolt el, a Széttörvé-re még most, a harmadik hétvégéjén is sokkal többen, egészen pontosan 23 987-en váltottak jegyet.

A múlt hét másik amerikai újdonsága, A McDonald’s felfutásáról szóló Az alapító még a legjobb tízbe sem került be, 6507-en voltak rá kíváncsiak, ezzel a 14. helyet szerezte meg a toplistán.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. Egy kutya négy élete (29 051 / 63 540)

2. Széttörve (23 297 / 120 853)

3. Utazók (14 087 / 165 737)

4. A Kaptár: Utolsó fejezet (13 269 / 39 738)

5. Körök (10 509 / 10 509)

6. Balerina (10 278 / 40 013)

7. xXx: Újra akcióban (10 043 / 65 733)

8. Kaliforniai álom (9 876 / 143 042)

9. Az éjszaka törvénye (8 592 / 23 837)

10. Miért pont ő? (7 969 / 185 379)