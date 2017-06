Scarlett Johansson az idén már másodszor sült fel

Ez az év nem alakul jól Scarlett Johanssonnak: előbb egy sci-fivel bukott meg, most meg a lánybúcsúja nem érdekelte az amerikaiakat. A Verdák 3 viszont hasított, még ha nem is akkora sebességgel, mint ami egy Pixar-produkciótól elvárható.

Az idei év nem alakul valami fényesen Scarlett Johansson számára. A Páncélba zárt szellem című sci-fije megbukott a mozikban, a 110 millió dollárba került szuperprodukció (ebben ugye még nincs benne a marketingköltség) világszinten csak 169 milliót tudott termelni, és most egy csajos vígjátékhoz sem tudta meghozni a nézők kedvét.

A Csajok hajnalig-on mi remekül szórakoztunk, az amerikaiakat azonban nagyrészt hidegen hagyta, és az egyre őrültebbé váló lánybúcsú csak nyolcmillió dollárt tudott összeszedni a bemutató utáni három napban. A Scarlett Johansson főszereplésével készült filmek listáján kilenc évet kell visszamennünk, hogy egy ennél is rosszabbul indító produkciót találjunk: a Vicky Cristina Barcelona 3,8 millióval startolt el.

Tegyük azért hozzá, hogy a Katalónia fővárosában játszódó Woody Allen-filmet 726 moziban mutatták be, a Csajok hajnalig-ot viszont 3 162-ban, így igazságosabb, ha egészen 2007-ig nyúlunk vissza. Abban az évben mutatkozott be az Egy bébiszitter naplója, amely a mostani vígjátéknál is kevesebbet, mindössze 7,5 milliót hozott az első amerikai hétvégéjén. Meglepő, de Johansson filmjei közül még a teljesen feledhető Az igazi kaland és többet hozott, mint a Csajok hajnalig.

A hétvégén az 53,5 millió dollárt gyűjtő Verdák 3-ra ült be a legtöbb ember Amerikában. A toplista első helyén debütált, viszont nem hozta el azt a pénzesőt, amit egy Pixar-filmtől megszokhattunk, a stúdió 18 országos bemutatója közül mindössze hármat tudott megelőzni: a Toy Story-t, az Egy bogár életé-t és a Dínó tesó-t.

Sőt, ha az inflációt is figyelembe vesszük, akkor csak az őslényes mesénél nyitott jobban. Emiatt persze senki nem fog elkeseredni, a Verdák-franchise hatalmas pénzeket kaszál az ajándéktárgyakon, illetve már Verdák-tematikájú vidámparkba is el lehet vinni a gyerekeket Kaliforniában.

A premierfilmek közül nagy meglepetésre az All Eyez On Me című, Tupac Shakurról szóló életrajzi film és a 47 Meters Down című víz alatti horror is megelőzte a Csajok hajnalig-ot. A fiatalon elhunyt híres rapperről szóló dráma a negatív kritikák dacára 27,1 milliót gyűjtött és a harmadik helyen zárta a hétvégét, a horror pedig 11,5 millióval a negyedik helyet szerezte meg.

Ebben az erős mezőnyben a Csajok hajnalig-nak csak a hetedik hely jutott. Az utóbbi évek talán legjobb női főszereplőkkel készült korhatáros vígjátéka, a Koszorúslányok 26 milliót szedett össze az első hétvégéjén, és a második helyen debütált.

Van azért egy női főszereplős film az amerikai mozikban, amely továbbra is nagy erővel vonzza be a nézőket. Múlt hétvégéhez képest mindössze 30 százalékkal esett vissza a Wonder Woman iránti érdeklődés, így továbbra is a DC szuperhősfilmje a második legnépszerűbb alkotás a tengerentúlon. A csodanő Amerikában 274,6 milliónál jár, világszinten pedig már 571 milliót gyűjtött.

Tízes észak-amerikai toplista (zárójelben a hétvégi bevétel és az eddigi összbevétel millió dollárban):

1. Verdák 3 ($53,5 / $53,5)

2. Wonder Woman ($40,8 / $274,6)

3. All Eyez on Me ($27,1 / $27,1)

4. A múmia ($13,9 / $56,5)

5. 47 Meters Down ($11,5 / $11,5)

6. A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja ($8,5 / $150,1)

7. Csajok hajnalig ($8 / $8)

8. Captain Underpants ($7,4 / $58)

9. A galaxis őrzői 2 ($5 / $ 374,9)

10. It Comes At Night ($2,6 / $ 11,1)