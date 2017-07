Christopher Nolan bombaformában, Luc Besson csúnyán felsült

Christopher Nolan egyedülálló jelenség a mai filmvilágban, eredeti ötletre épülő rendezéseivel is fel tudja venni a folytatásokkal és franchise-okkal. A Dunkirk első helyen nyitott Amerikában és szép summát gyűjtött össze. A Valerian és az ezer bolygó városa viszont nagyot bukott a tengerentúlon.

A Dunkirk a kritikusok után az amerikai közönséget is meghódította, az első hétvégéjén 50,5 millió dollárt szedett össze az első hétvégéjén. Christopher Nolan három filmje nyitott ennél is jobban, A sötét lovag: Felemelkedés 160,9 millióval, A sötét lovag 158,4 millióval, az Eredet pedig 62,8 millióval rajtolt el, de reálisan nézve egy háborús filmtől nem lehet elvárás, hogy az egyik legnépszerűbb szuperhőst és korunk egyik legnagyobb mozisztárját túlszárnyalja. A Dunkirk-nél most nem volt Batman vagy Leonardo DiCaprio, hogy moziba csábítsa az embereket.

Tom Hardynak ugyan hatalmas rajongótábora van, de a Dunkirk reklámkampányát nem rá építették, és ezt helyesen tették, hiszen a brit színész csupán egy mellékszereplő a produkcióban. A film sikere elsősorban Christopher Nolannek köszönhető, aki az elmúlt bő másfél évtizedben az igényes közönségfilmek mesterévé lépett elő, és a rendezései eseményszámba mennek.

Azon kevesek közé tartozik, aki akármilyen témát is választ a filmjeihez, fel tudja venni a versenyt a nyári moziszezont uraló franchise-okkal. Legutóbb egy sci-fivel, a Csillagok között-tel jelentkezett, amely 47,5 millióval indult el Amerikában, most pedig egy brit háborús történetet vitt sikerre. A Dunkirk 150 millióba került, világszinten 105,9 milliónál tart, és hosszú kifutásra lehet számítani, hiszen ez a film az idősebb korosztályokat is lázba hozza, rájuk pedig nem jellemző, hogy rögtön az első hétvégén rohannak a moziba.

A legigazságosabb, ha a többi 2. világháborús filmmel vetjü össze a Dunkirk teljesítményét. Mindössze két alkotást nem tudott megelőzni, az 59 millióval nyitó Pearl Harbour-t és a 65 millióval kezdő 2011-es Amerika Kapitány-t. Ha az inflációt is figyelembe vesszük, akkor az 1998-ban 30 millióval debütáló Ryan közlegény megmentése is eléje kerül.

Nolan örülhet, egy másik legendás európai rendező viszont nagy bajban van, Luc Besson színpompás űroperája, a Valerian és az ezer bolygó városa mindössze 17 milliót szedett össze a tengerentúlon, ami a toplista ötödik helyére volt csak elég. Ez nagyon kevés a 209 milliós költségvetéshez képest.

Besson legnagyobb tengerentúli sikere a Lucy, amely 43.9 millióval zárta a hétvégéjét, és aztán 126 millióig menetelt el. Az ötödik elem is 17 millióval nyitott Amerikában, de ez ugye húsz éve volt, amikor ez még jóval tetszetősebb eredménynek számított, illetve Bruce Willis sci-fije a világ többi részén robbant igazán nagyot. A Valerian-t is egy káprázatos Amerikán kívüli siker mentheti meg a bukástól. Bessont nem kell túlzottan sajnálni, már hetekkel a premier előtt lenyilatkozták, hogy a film vetítési jogainak előzetes eladásaiból visszajött majdnem a teljes büdzsé.

A Dunkirk mellett a Girls Trip is remekül szerepelt az amerikai mozikban. A Csajok hajnalig-hoz hasonlóan itt is néhány barátnőt kísérhetünk el egy vad hétvégi bulizásra, de míg Scarlett Johanssonéknak 8 millióval kellet beérniük, addig Jada Pinkett Smith és Queen Latifah korhatáros vígjátéka 30,4 milliót termelt a hétvégén.

Tízes észak-amerikai toplista (zárójelben a hétvégi bevétel és az eddigi összbevétel millió dollárban):

1. Dunkirk ($50,5 / $50,5)

2. Girls Trip ($30,4 / $30,4)

3. Pókember: Hazatérés ($22 / $251,7)

4. A majmok bolygója: Háború ($20,4 / $97,8)

5. Valerian és az ezer bolygó városa ($17 / $17)

6. Gru 3 ($12,7 / $213,3)

7. Nyomd, bébi, nyomd ($6 / $84,2)

8. The Big Sick ($5 / $24,5)

9. Wonder Woman ($4,6 / $389)

10. Wish Upon ($2,5 / $10,5)