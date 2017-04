Charlize Theron Trabantok között gyilkol Budapesten

Az Oscar-díjas színésznő szexi kémnőként egy fél pár tűsarkú cipővel is simán ártalmatlanít két gazfickót. Két új előzetes is érkezett a részben Budapesten forgatott Atomszőke című hidegháborús thrillerhez.

Kijött egy újabb előzetes a részben Magyarországon forgatott, a hidegháború utolsó évében játszódó Atomszőke (Atomic Blonde) című thrillerhez, amiben a Charlize Theron által alakított brit titkosügynököt Berlinbe küldik, hogy ott megszerezzen egy szupertitkos valamit. Ebben segítségére lesz a helyi összekötő (James McAvoy), a főnökei (John Goodman és Toby Jones) pedig csak hüledeznek a keményen piáló, és még annál is keményebben gyilkoló kémnő módszerei láttán.

Az Atomszőke rendezője a John Wick-et felesben jegyző David Leitch, és itt is visszaköszönnek a Keanu Reeves-opuszból ismerős brutálkemény, bonyolult, látványos, de mégis mindig követhető akciójelenetek. Ezek közül többet már megpillanthattunk az első előzetesben, de jut izgalom mostanra is. Ott van például az a szedületes rész, amiben Theron egy Audi hátsó ülésén tűsarkú cipő segítségével ártalmatlanít két gazfickót.

A budapesti helyszínek szerelmesei pedig a Trabantok, Wartburgok és Skodák szegélyezte fővárosi utcák látványát élvezhetik.

A zenei aláfestés ismét nagyon király. Az előző trailerben felcsendülő New Order-féle Blue Monday mellett az Oscar-díjas színésznő most a Depeche Mode Personal Jesus-át mintázó Black Skinhead című Kanye West-sláger taktusaira rúg fejbe, ver péppé vagy lő agyon egy tucatnyi fickót, illetve szexel a Kingsman pengelábú bérgyilkosaként megismert Sofia Boutellával.

Amíg megírtam ezt a cikket, felbukkant egy új nemzetközi előzetes is, ami talán a fentinél is ütősebb. A jelenetek 85 százaléka azonos, csak a sorrendjükez kavarták meg, de ebben van egy feszült kihallgatós rész is Goodmannel és Jonesszal, illetve a Black Skinhead helyett a Eurythmics Sweet Dreams (Are Made Of This) című számának döngölős remixe szól benne. Remélem, a következő előzetessel végre eljutunk a You Spin Me Round-ig!

Az Atomszőke július végén érkezik a magyar mozikba, a filmben szerepel Szabó Simon és Árpa Attila is, de őket sajnos még egyik előzetesben sem mutatták.