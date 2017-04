Nézze meg a Star Wars 8 első előzetesét!

Luke Skywalker első szavaitól biztos, hogy libabőrös lesz. Az utolsó mondatába pedig bele fog remegni. Kijött a Star Wars: Az utolsó Jedik első előzesete. Rey nagyot küzd, Poe elszánt, Finn még mindig kómában van. Sötét, sok szenvedést hozó nyolcadik epizódra számítunk.

A 2017-es sorozatban a harmadik karácsony lesz, amelyet többek között egy Star Wars-film is be fog aranyozni. Most végre megnézhetjük az év legjobban várt előzetesét, és benyomást kaphatunk arról, milyen fantasztikus dolgok várnank várni idén decemberben, amikor kijön a Star Wars: Az utolsó Jedik. A varázslat nem tört meg, Luke Skywalker hangjától rögtön libabőrösek lettünk, utolsó mondatába pedig egyenesen beleremegtünk.

A nyolcadik epizódban nagy hangsúlyt fog kapni Luke Skywalker (Mark Hamill) és Rey (Daisy Ridley) kapcsolata. Ahogy az előzetes, úgy az új film is velük fog kezdődni, amely pontosan ott veszi fel a fonalat, ahol Az ébredő Erő befejeződött: a sziklás szigeten, ahol Rey rálel a remeteként élő Luke-ra.

"Lélegezz" - mondja Luke a felzaklatott, teljesen kimerült lánynak, kicsivel később pedig már azt láthatjuk, hogy a fénykard használatára tanítja egy sziklaszirten.

Szüksége is lesz a tudásra, Kylo Ren csak egy pillanatra tűnik fel az ízelítőben, de abból is rögtön látszik, hogy Han Solo és Leia gyerekét továbbra is a gyűlölet vezérli.

Rey-en kívül az új trilógia két másik új főhőse, Finn (John Boyega) és Poe (Oscar Isaac) is visszatér. Rian Johnson rendező azt mesélte, hogy a fiatal ellenállókat a lehető legnehezebb kihívások elé állítja, és így még inkább megismerhetjük őket. Ebből most annyit lehet látni, hogy Finn továbbra is kómában van, Poe pedig ostrom közben, BB-8 társaságában siet a repülőgépéhez.

Az első előzetest átjárja a fenyegetettség érzése, a képek temérdek pusztítást és fájdalmat igérnek. Az előzetes legmegdöbbentőbb pillanatát azonban Luke utolsó megszólalása hozza el: Eljött az idő, hogy vége legyen a Jedik korszakának.

Maradt még sok titok

A nyolcadik epizód egyik legizgalmasabb talánya, hogy pontosan kit is fog játszani Benicio Del Toro. A pletykák szerint ő a sötét oldalt, a másik fontos új belépő, a Kék bársony-ból, Jurassic Park-ból és sok más sikerfilmből ismert Laura Dern pedig a lázadókat erősíti majd.

Ezekre a kérdésekre csak később fogunk választ kapni, az előzetes történetmesélés helyett arra összpontosított, hogy vészjósló hangulatot teremtsen. Kelly Marie Tran karaktere sem bukkant fel a kedvcsinálóban, de az eddig jobbára tévésorozatokban felbukkant színésznő a Star Wars Celebration nevű rendezvényen elárulta, hogy egy Rose nevű karbantartót játszik, aki nem akar hős lenni, de a történések úgy hozzák, hogy hozzácsapódik Poe-hoz és a többiekhez.

A Szélhámos fivérek-et és a Looper-t jegyző Rian Johnson remélhetőleg visszavesz majd a nosztalgiázásból, és izgalmas, új irányba viszi tovább a trilógiát. Az Empire magazinnak beszélt arról, hogy milyen filmekből nyert inspirációt Az utolsó Jedik forgatása előtt, és mindhárom válasza meglepő volt.

Az 1949-es Szárnyaló bátorság fontos kiindulópont volt számára, Gregory Peck filmjéből a légi csaták hangulatához és a pilóták közötti kapcsolat megteremtéséhez nyert ihletet. A légi csaták intenzivításából már most, az első előzetesben is ízelítőt kaptunk. A Three Outlaw Samourai című 1964-es japán filmet a vívások miatt nézte újra, a Fogjunk tolvajt! című Hitchcock-klasszikust pedig a romantikus tartalma és a pompája miatt vette elő.

A Star Wars: Az utolsó Jedik 2017. december 14-től lesz látható a magyar mozikban. Az előzetes mellé egy kegyetlenséget, sok szenvedést de egyben reményt is sugalló, gyönyörű moziplakátot is kiadtak. Gondolkodás nélkül raknánk ki a falra.