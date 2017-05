Hitet ad és bulizni hív ez a rapzenének élő vagány csaj

Pattinek minden álma az, hogy híres rapper legyen, de nagyon messze áll attól, hogy ez a terve megvalósuljon: New Jersey egyik lepukkant részén él, a kerekesszékbe került nagyanyját ápolja és jobb híján a patika sorai közt játssza azt, hogy mekkora nagy sztár ő. A Patti Cake$ egy már sokszor látott felemelkedés-történetet mesél el, de az előzetesből áradó pozitív energia, a rokonszenves főszereplő és a helyi szubkultúra hitelesnek tűnő ábrázolása miatt kihagyhatatlan filmnek tűnik.

A rap az, ami célt ad Patti életének. Lelkesedése hamarosan még a nagymamájára is átragad. Először még gyanakodva figyeli a faviskóban az unokájával zenélő, színes kontaktlencsét viselő srácot, de később már ő is bólogatni kezd az ütemre, és egy zenekari fénykép kedvéért még maszkot is húz. Fontosak az ilyen filmek, mert hitet adnak és lelkesedéssel töltik el az embereket.

A Patti Cake$-t a Sundance fesztiválon mutatták be, remek kritikákat kapott, többen kiemelték a főszereplőt eljátszó Danielle Macdonald játékát, akiről már az előzetesen keresztül is látszik, hogy mindent beleadott ebbe a szerepbe. A filmet Geremy Jasper rendezte, aki eddig videoklipeket készített, többek között társrendezőként jegyezte a Florence + The Machine Dog Days Are Over című számához készítet klipjét.

A 8 mérföld hagyományait követő hiphopfilmet augusztus 18-nál mutatják be az amerikai mozik, és remélhetőleg hozzánk is eljut majd.