Shia LaBeouf most aztán minden dühét kiadhatja magából

A tenisz egyik legendás rivalizálása John McEnroe és Björn Borg párosához fűződik. 1978 és 1981 között tizennégyszer mérkőztek meg egymással, és az ellentétes személyiségük miatt a média tűznek és jégnek hívta őket. Abba most nem mennék bele, milyen eredménnyel zárultak ezek a meccsek, hiszen egy életrajzi film készült kettejük csatáiról, és aki esetleg nem hallott volna róluk, az jobb, ha minél kevesebb információval ül majd le a Borg/McEnroe elé. A filmhez egy feszültséggel és hipnotikus pillanatokal teli előzetest adtak ki.

A nyugodt, érzelmeket csak ritkán mutató Borgot a Tom Hiddleston-hasonmás Sverrir Gudnason játssza el, míg a svéd teniszező amerikai vetélytársát, a forrófejű John McEnroe-t Shia LaBeouf formálja meg. Ezt a szerep olyan, mintha a kezelhetetlenségéről híres LaBoeuf számára találták volna ki. Idén januárban például a saját Trump-ellenes performanszáról vitték el bilincsben a rendőrök.

Ez a film alkalmat ad az amúgy egyébként rendkívül tehetséges színésznek – tessék megnézni a tavalyi American Honey-t tőle -, hogy minden dühét kiadja magából. Mi pedig remélhetőleg levegőt venni is elfelejtünk majd Borg és McEnroe adogatásai közben.

A Borg/McEnroe-ban Stellan Skarsgard is feltűnik. A film szeptember 15-én debütál Svédországban, egy héttel később a brit mozikban is bemutatkozik, és már számos más országba is eladták a forgalmazási jogait. Magyar premierről nincsen információnk. LaBeouf mellett egy másik hollywoodi színész, Emma Stone is teniszes filmmel fog jelentkezni az idén.