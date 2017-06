Abortusz után a hűtlen apjával is meg kell birkóznia

Jenny Slate színésznő és Gillian Robespierre rendező első közös munkája remekül sült el, az Obvious Child című dramedyjük tele volt hús-vér szereplőkkel, illetve ügyesen és bátran nyúltak egy nagyon is provokatív témához, az abortuszhoz. A Landline-ra miattuk is érdemes odafigyelni, de a filmhez kiadott előzetes is bizalomgerjesztő: egy különc család kissé összezavarodott tagjai keresik a boldogsághoz vezető utat.

Slate az idősebb lánytestvért játssza, aki elbizonytalanodik abban, hogy tényleg akarja-e a vőlegényével elindított közös életet, ezért inkább hazaköltözik a családjához. Nem ér rá azonban a saját gondjával foglalkozni: a húga hamar kiborítja, miközben nyomozásba kezdenek az apjuk (John Turturro) után, akiről azt gyanítják, hogy megcsalja az anyjukat.

Slate mellett Turturro is hozza a formáját: azzal játszik egy étteremben, hogy el tudja-e kapni a szájával feldobott ételt, és ezt persze a család többi része irtó cikinek találja. A kedvenc poénomat az előzetes legvégére rakták: a két testvér egy medencében úszkál, és Slate nagyon finomnak találja a szürcsölt energiaitalt. „Mert ez whisky Mountain Dew-val" - válaszol neki a húga.

A Landline július 21-től lesz látható Amerikában, magyar mozis premierre nem sok esélyt látunk, az Obvious Child-ot sem hozták be a hazai forgalmazók.