Nézze meg a Budapest Noir első előzetesét!

A Budapest Noir című detektívregény hősei, nehezen kiismerhető szereplői és ármánykodó gonoszai rengeteg ember képzeletébe befészkelték magukat. A kiadott fotók után most végre mozgásban is láthatjuk a második világháború előtti Budapest bűnökkel és titkokkal terhelt világát, kijött az azonos című filmadaptáció első előzetese, amelyet az Origo Filmklubon láthat először. Kolovratnik Krisztián egy meggyilkolt prostituált ügyében nyomoz, Dobó Kata fújja rá a füstöt, és a sötétkamrában tüsténkedő Tenki Réka segít neki a tettes nyomára bukkanni. Végre nekünk is lesz egy láncdohányos, borostás arcú és kiábrándult noir-hősünk a moziban.

Először nálunk nézheti meg a Filmalap 900 millió forintos támogatásával készült Budapest Noir előzetesét, amely a harmincas évekbe és a cigarettafüstbe burkolózó hősök világába repíti vissza a nézőjét. A magyar sikerkönyv olvasóiban biztosan élt egy elképzelés arról, hogyan néz ki Gordon Zsigmond bűnügyi zsurnaliszta, és az általa is koptatott budapesti flaszter. Most végre arról is kaphatunk egy benyomást, hogyan vitte filmre Gárdos Éva rendező és csapata Kondor Vilmos detektívregényét.

A krimi első rövid előzetese a második világháború előtti Budapestből és a noir-hangulatból is bőven ad ízelítőt. Fővárosunk több ikonikus helyszíne is feltűnik benne, Anger Zsolt a Lánchíd mellett sétál, a főszereplőt alakító Kolovratnik Krisztián pedig a Szabadság hídon lépdel. A kedvcsinálót rezzenéstelen arcú, magukba fordult, vagy egyenesen sírásban kitörő emberek népesítik be, ebben a bűnökkel és titkokkal terhelt világban semmi jelét nem látjuk az önfeledt boldogságnak.

Az események láncolatát egy prostituált meggyilkolása indítja be. A holttestre az utcán találnak rá, és Gordon Zsigmondot változatos helyekre juttatja el a nyomozása. Egy éjszakai lokálban kérdezősködik, ahol Dobó Kata szívja előtte kihívóan a cigarettáját, és Törőcsik Franciska emeli rá sokatmondóan a tekintetét, illetve egy magas rangú személyhez is betér, akit Kulka János alakít.

A krimik további tipikus helyszínei is feltűnnek az előzetesben: a borostás arcú Zsigmond a hullaházba is elmegy, a fényképészt alakító Tenki Rékával a sötétkamrában vizsgálja a frissen előhívott fényképeket, és persze ott van a macskaköves utca, ahol pár jól irányzott ütéssel és a keze megtaposásával próbálják arra sarkalni az újságírót, hogy hagyjon fel a szaglászással.

A történet ismertetésére még bőven lesz idő, az első előzetest azzal a céllal vágták össze, hogy megmutassák, a Budapest Noir világát a krimik jól ismert sémái és szereplői teszik izgalmassá, a hazai helyszín pedig egyedivé. Az amerikai filmeknek a negyvenes évektől kezdve bevett hőstípusa volt a láncdohányos és kiábrándult, hivatásos vagy éppen önjelölt nyomozó. Most végre megnézhetjük, mire megy ez a figura Budapesten. Az biztos, hogy a film alapjául szolgáló könyv lebilincselő olvasmány volt, és most az előzetes képei is ígéretesek.

A Budapest Noir-t a főleg vágóként ismert Gárdos Éva rendezte, akinek egyetlen korábbi mozifilmes rendezése a Scarlett Johansson és Nastassja Kinski főszereplésével készült 2001-es Amerikai rapszódia volt. A film képeiért a Dögkeselyű, a Hazudós Jakab és a Kukoricasziget operatőre, Ragályi Elemér felelt, akinek legutóbb pár hónapja ámulhattuk a kompozícióin a moziban, ő fényképezte ugyanis az 1945-öt is.

A Budapest Noir-ra november 2-ától válthatunk majd jegyet.