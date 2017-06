Hugh Jackman káprázatos buliba hív minket

A Kaliforniai álom a kritikusok és a nézők körében is hatalmas sikert aratott, majd az Oscaron is tarolt. A produkció hatása az elkövetkező pár év filmtermésében is megfigyelhető lesz, Hollywood további musicalekkel próbál majd a közönség kedvére tenni. Az idén karácsonykor érkezik a The Greatest Showman, amely sok dallal és tánccal meséli el a modern kori cirkusz feltalálójának tartott P. T. Barnum történetét.

Hugh Jackman formálja meg az ambiciózus üzletembert, akinek egy szakmai kudarc után támadt az az ötlete, hogy az emberek szórakoztatásából csináljon pénzt. A Wikipédia szerint ez olyan jól ment neki, hogy az általa felfedezett, híres emberek imitálására megtanított, alacsony növésű Tom Thumbbal éveken át turnézott Európában, és többek között Viktória királynő és az orosz cár is kíváncsi volt a műsorra.

A musicalt csupa híres színész népesíti be: a Mission: Impossible ötödik része óta szárnyaló Rebecca Ferguson egy svéd dívát formál meg, Zac Efron alighanem ismét megcsillogtatja atlétikus képességeit, az új Pókember barátnője, Zendaya is a cirkusz tagja lesz, Michelle Williams pedig a főhős feleségét alakítja. Jackman utoljára öt évvel ezelőtt tűnt fel musical főszerepében, ez volt A nyomorultak, ami 442 millió dollárt hozott a mozipénztáraknál, és a nyolc Oscar-jelöléséből hármat díjra is váltott.

A megegyező műfaj mellett más is összekapcsolja a The Greatest Showman-t a Kaliforniai álom-mal: ugyanaz a két személy, Benj Pasek és Justin Paul írja a dalok szövegeit, akik Oscart nyertek a Ryan Gosling és Emma Stone által előadott City of Stars-zal.

Hugh Jackman musicaljét december 25-étől láthatják az amerikaiak, a magyar bemutató dátuma még nem dőlt el.