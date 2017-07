Thor a halál istennőjével dacol az új Marvel-film előzetesében

Thort tartom a legkevésbé érdekes szuperhősnek a Bosszúállók csapatából, és az asgardi isten önálló kalandjai viszonylag hátulra sorolódnak a képzeletbeli Marvel-ranglistámon, pedig a fantasy közegben és a jó komikusi vénájú Chris Hemsworth-ben is lenne lehetőség. Ezt fogja végre kiaknázni a Thor: Ragnarok, már ha hihetünk a szuper új előzetesnek.

A sztori a germán mitológia apokalipszise, a címben is szereplő Ragnarök körül bonyolódik, és az új előzetesben már kirajzolódnak a mindent eldöntő háború erővonalai. A sötétséget a gót jelmezben és sminkben élvezettel lubickoló Cate Blanchett képviseli, aki el akarja pusztítani az istenek birodalmát. „Nem királynő vagyok, és nem is szörnyeteg. A halál istennője vagyok” – hirdeti, és Blanchett a való életben is van akkora istennő, hogy el is higgyük neki.

Vele és csatlósaival – köztük a kopasz Karl Urbannel, egy tűzdémonnal, illetve Fenrirrel, az óriás farkassal – szemben rögtönzött hőscsapat sorakozik fel, melynek gerincét Thor és Hulk alkotja, és Thornak ismét szövetkezni kell féltestvérével, a csalárd Lokival. A negyedik tag egy újonc, a vagány Valkűr (Tessa Thompson) imád harcolni, máris megkedveltem.

Egyelőre úgy tűnik, a Disney és a Marvel A galaxis őrzői-t jegyző James Gunnhoz hasonlóan Taika Waititinek is engedte, hogy érvényesítse egyéni stílusát a franchise keretei között. A pompás humorú új-zélandi rendező haverfilmet ígért; az előzetes inkább a csapatdinamikát és a látványos akciókat preferálja, de a hetvenkedő szőke isten és a nagy zöld melák szócsatáin már most jókat lehet nevetni. Thor például simán behazudja Bruce Bannernek, hogy legyőzte Hulkot egy gladiátorviadalon, miközben a képsorok épp az ellenkezőjéről árulkodnak.

A Thor: Ragnarök november 2-én kerül a magyar mozikba.