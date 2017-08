Ez a meleg szerelmesfilm tarolhat az Oscaron

Az idén mindenki a Kaliforniai álmo-t várta befutónak a főkategóriában, a legjobb film díját mégis egy férfiszerelem érzékeny meséje, a Holdfény vihette haza. Jövőre ugyanezt a bravúrt a Call Me By Your Name ismételheti meg, amit ováció és lelkes kritikák fogadtak januárban a Sundance filmfesztiválon. Most mi is meggyőződhetünk róla, hogyan bizsereg az erotika, és milyen fájdalmasan szép az első szerelem Luca Guadagnino filmjében, ugyanis megérkezett hozzá az első trailer.

A Call Me By Your Name egy forró nyár és egy első szerelem története: a nyolcvanas évek Riviéráján nyaraló Ellio (Timothée Chalamet) vonzódni kezd az apjánál gyakornokoskodó főiskoláshoz (Armie Hammer), aki szabad szellemével és görög szobrokat idéző szépségével hamar elcsavarja a fejét. Az már az előzetesből is látszik, hogy Armie Hammerből (A magányos lovas, Az U.N.C.L.E. embere) sikerült előcsalogatni a színészt, Timothée Chalametet pedig nem véletlenül emlegetik az utóbbi idők egyik nagy felfedezettjeként: férfiak közti intimitás talán még sosem tűnt ennyire hitelesnek és őszintének.

Luca Guadagnino tavaly is az év legérzékibb filmjét rendezte meg az A Bigger Splash-sel, amit Ralph Fiennes nagypapás Mick Jagger-tánca tett feledhetetlenné, és az olasz rendező most is az erotika mesterének mutatja magát. A forgatókönyvet az Egy szoba kilátással legendás rendezője, a 89 éves James Ivory írta André Aciman elismert regényéből, a főbb szerepeket Hammer és Chalamet mellett Michael Stuhlbarg, Amira Casar és Esther Garrel játsszák.

A Carol-lal és a Túl a barátságon-nal egy lapon emlegetett Call Me By Your Name-et november 24-én mutatják be az amerikai mozik, és magyarországi mozipremierre is van esély. A film hazai forgalmazója az InterCom, és ugyan még nem szerepel a Call Me by Your Name a megjelenési tervükben, de néhány Oscar-jelölés után ez még változhat. Azt viszont már most tudjuk, hogy a miskolci CineFesten sajnos nem fogják vetítetni.