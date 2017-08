Nicole Kidman a szívbajt hozza ránk a fogselymével

Nicole Kidman idén halmozza a jobbnál jobb projekteket, és december végén hozzánk is elérkezik a legijesztőbbnek ígérkező filmje. Nézze meg az Egy szent szarvas meggyilkolása első előzetesét, valamint két részletet a pszichológiai horrorból, majd találgassa velünk együtt, miért kúsznak-másznak benne tehetetlen gyerekek a földön, és mennyi szőre lehet Colin Farrellnek.

Kutyafogak, homárok, és most szarvasok. A kattant görög rendező, Jorgosz Lantimosz filmjeit az állatos tematikájú címadás mellett az elborult alapsztorik és azok groteszk megvalósítása is összeköti, és új pszichológiai horrorjának, az Egy szent szarvas meggyilkolásá-nak első előzetese egy perc alatt felborzolja a szőrt a tarkónkon.

Colin Farrell, aki zsinórban másodszor dolgozik Lantimosszal, busa szakállat növesztett, a mögül darálja érzelemmentesen, hogy egy sebész nem ölhet, csak egy aneszteziológus. Hogy miért foglalkoztatják ilyen sötét gondolatok, az még ködös, de a kórházban, ahol dolgozik, beteg jelenetek játszódnak le. Gyerekek csuklanak össze, a földön kúsznak, lebénulnak.

Nicole Kidmant eközben azzal fenyegeti a gyereke, hogy ne aggódjon, nemsokára már ő sem fog tudni megmozdulni; ezt a gyereket Raffey Cassidy alakítja, aki már a Holnapolisz-ban is remekül hozta a robotlányt, nem fognak gondot okozni neki Lantimosz kimért dialógjai. Már az is para, ahogy Elle Goulding Burn című számát dúdolja a horrorisztikus képsorok alatt.

A cannes-i filmfesztiválon már volt szerencsénk látni az Egy szent szarvas meggyilkolásá-t, tudósítunk akkor így fogalmazott: „Először csak egy nyugtalanító érzés férkőzik be a néző agyába, amit baljós zene és kényelmetlen fészkelődés követ, de hamarosan mindez non-stop hidegrázásba és rettegésbe csap át. Aki szereti, ha a moziban meglepő rémálom-hullámvasútra ültetik fel, annak Lantimosz az embere.”

Még Cannes idején két részlet is kijött a filmből. Az elsőben férj és feleség beszélgetnek lefekvés előtt, és Lantimosz még ezt a hétköznapi diskurzust is fel tudja venni olyan nyugtalanítóan (Nicole Kidman fogselymezésével, a lassú kameramozgással), hogy az idegborzoló zene beúsztatása előtt is nyomasztó érzés telepedjen ránk.

A második egy egészen lényeges, és eddig kibeszéletlen témára van kihegyezve: Colin Farrell testszőrzetének mennyiségére, mértékére, eloszlására. A jelenetben Farrell páciense, Barry Keoghan szeretné mindenképp megnézni Farrell mellszőrét: a fiatal színész a Dunkirk-ből lehet ismerős, ő ugrott fel Mark Rylance hajójára, hogy csillogó szemmel induljon az angol katonák megmentésére, s hogy aztán egészen más sors várjon rá a francia partoknál.

A magyar nézők utoljára 2012-ben válthattak mozijegyet Lantimosz-műre (Alpok), első angol nyelvű filmje, A homár (The Lobster) sajnos csak a miskolci CineFesten került mozivászonra hazánkban, pedig a tabudöntögető romantikus film, melyben a pár nélkül maradt egyedülállókat állattá változtatja az állam, az év egyik legjobbja volt.

Az idén végre nem maradunk ki a borzongásból, az Egy szent szarvas szilveszter előtt négy nappal kerül a magyar mozikba.