Schwarzenegger hülyét csinált magából

Az Utóhatás-ban azt mutatta meg, mit tud drámai színészként, most pedig azt, hogy nem fél hülyét csinálni magából egy vígjáték kedvéért. A Killing Gunther-ben a világ legjobb bérgyilkosát játssza, egy arcoskodó profit, akinek mindenkihez van egy aranyköpése, miközben likvidálja őket. Önmagát, az akcentusát és klasszikus akcióhősfiguráját is parodizálja Schwarzenegger, az első előzetes alapján egy bolondos vígjátékra számítunk.

A nyugdíjas korba lépett akciópapák előszeretettel élcelődnek magukon, ezt láttuk már A feláldozhatók-ban is, de Schwarzenegger most szintet lépett: hawaii ingben, focistafrizurában csinál maga alá a röhögéstől, máskor meg John Lennon-os hippiszemüvegben bohóckodik, és arra utalgat, hogy egy lépéssel mindig a többi bérgyilkos előtt jár, akik szakmai féltékenységből el akarják őt tenni láb alól. Nem nagy sztori, de rengeteg kikacsintós gegre ad lehetőséget, így például a Terminátor-t is megidézik egy poén erejéig.

A Killing Gunther-t úgy adják elő, mintha dokumentumfilm lenne, a balfék merénylők és Gunther is nyilatkozik a kamerának, elmagyarázzák, milyen becenevet akarnak elterjeszteni magukról, és mi a különleges képességük. Telitalálatnak tűnnek a karikatúrák az arab orvlövésznőtől a Kiborgnak becézett robotkarú munkáson át a joviális robbantásszakértőig. Még azt is el tudjuk képzelni, hogy a filmben is szereplő Cobie Smulders férjének, a Saturday Night Live-os Taran Killamnek egy gyilkos akciószatíra figyel a merevlemezén – de persze az is lehet, hogy az összes jó poént eldurrantották az előzetesben.

Szeptember 22-én majd elválik, amikor néhány VOD-szolgáltatóra felkerül a film. Pár amerikai moziban október 20-án is bemutatják, nálunk inkább a DVD-polcokon lesz érdemes keresni a Killing Gunther-t.