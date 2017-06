Fiatal nők veszik át az uralmat a moziban

Tíz film, tíz női rendezőtől - ezzel a mottóval rendezik meg az ELTE és a Magyar Nemzeti Filmalap együttműködésében készült diplomafilmek nyilvános vetítését. Az esemény ingyenes, és csupa tehetséges pályakezdő fiatallal ismerkedhet meg.

A filmválogatást először május 26-án vetítették le, és akkora volt az érdeklődés, hogy az online regisztráció megnyitását követően másfél óra alatt beteltek a helyek. Az évek óta nagy népszerűségnek örvendő Friss Hús után most az ELTE Filmszemle is bizonyította, hogy menő programnak számít kisfilmeket nézni a moziban.

Aki lemaradt az ELTE Filmtudomány Tanszékének végzős hallgatóinak a munkáiról, az ne búsuljon, június 9-én ismét levetítik őket az ART+Cinemában. A rövidfilmek műfajilag változatosak, egy részük a fekete komédia, a mese, az álomfilm vagy éppen a thriller kategóriájába illeszthető, míg a többiben hagyományosabb drámai eseményszálak bontakozik.

A fiatal rendezők most még csak a jövő reménységei, nagyrészük most mutatja be először a filmjét nagyobb közönség előtt, a velük dolgozó színészek között viszont sok az ismert és közkedvelt arc. A Kút-ban titokzatos örömlányt játszó Kurta Niké a Sötét kamrá-ban, a moziban jelenleg futó 1945-ben játszó Sztarenki Dóra az Akvárium-ban, Trokán Nóra pedig a Betörés-ben vállalt szerepet.

Aki elmegy a péntek esti vetítésre, az változatos történeteket ismerhet meg: a Terka Nová-ban egy különc kislány azt kutatja, ki a felelős kiskutyája haláláért, a Határeset-ben két lányt állít nehéz döntés elé egy munkahelyi zaklatás és a dulakodást követő baleset, a Csak legyél ott pedig egy irányításmániás bokszedző és a gyereke konfliktusos kapcsolatát meséli el.

Az esemény honlapján mind a tíz filmnek megtalálja a rövid előzetesét, illetve a filmszemle Facebook-oldalán is hasznos információkat találhat. Ha viszont nincs szüksége további győzködésre, akkor ne tétovázzon, menjen el a budapesti ART+Cinemába, ahol ingyenesen át lehet venni a június 9-i, este fél hétkor kezdődő vetítésre szóló jegyeket.

Az ELTE Filmszemle fő szándéka az új rendezők bemutatása mellett a hagyományteremtés. Mostantól minden évben be szeretnénk mutatni a nagyközönségnek az intézmény falain belül készült vizsgafilmeket. Szeretnék beépíteni a köztudatba, hogy a Színház- és Filmművézeti Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem mellett az ELTE-n is értékes filmkészítő munka folyik.