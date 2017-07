Pókember egy nagyon vicces filmet készített az első bevetéséről

A Pókember – Hazatérés csütörtöktől lesz látható a magyar mozikban, de egy jelenetsort a film első perceiből már most meg lehet nézni. Peter Parker (Tom Holland) videókkal dokumentálja az életét, amely egyik napról a másikra gyökeresen megváltozik. New York-i gimnazistaként nem elég, hogy a Bosszúállók közvetlen közelébe kerül, még harcba is bonyolódik velük. Ezt már megnézhettük az Amerika Kapitány: Polgárháború-ban, most viszont egy másik, sokkal intimebb szemszögből is láthatjuk a berlini eseményeket.

Az amatőr videók laza fűzére elsősorban Parker lelkesedése miatt válik emlékezetessé és viccessé. A kamasz srác rácsodálkozik Stark magánrepülőgépére, a berlini luxushotelre, de a legnagyobb döbbenet az új ruhája láttán ül ki az arcára. Hiperaktív viselkedése remek humorforrás, a kísérőjét, Happy Hogant (Jon Favreau) viszont kiborítja vele.

A fentebb látható részlet remekül ágyaz meg a legújabb Pókember-filmnek: megmutatja a kamasz szuperhős első bevetésének a hátterét, illetve a mentorához, Tony Starkhoz fűzödő kapcsolatáról is ad egy vázlatos képet. A Pókember – Hazatérés-re július 6-án debütál a magyar mozikban.