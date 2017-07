Egyszerre tíz Disney-hercegnőt láthat egymás mellett

A hétvégén rendezték meg a D23 expót, ahol számos készülő Disney-projektről hintettek el új információkat. Levetítettek egy werkfilmet a Star Wars: Az utolsó Jedi forgatásáról, és az is kiderült, kik formálják meg az Aladdin főszereplőit. Számos sztár színpadra lépett, de a legvarázslatosabb pillanat a rajongók számára az lehetett, amikor egyszerre 10 Disney-hercegnő állt egymás mellett.

A Rontó Ralph második részében az online videojátékok világába fog átruccanni a címszereplő, egészen pontosan az Oh My Disney weboldalra, ahol több Disney-hercegnőbe is bele fog futni. A rajzfilm kedvéért több olyan színésznő is visszatért, akik híres női Disney-karaktereket szólaltattak meg. Tízen az expóra is eljöttek, és felvonultak a színpadra. Íme a névsor:

Paige O’Hara (Belle A szépség és a szörnyeteg-ből)

Irene Bedard (A Pocahontas címszereplője)

Mandy Moore (Az Aranyhaj és a nagy gubanc címszereplője)

Auli’i Cravalho (A Vaiana címszereplője)

Sarah Silverman (Vanellope von Schweetz a Rontó Ralph-ból)

Kristen Bell (Anna a Jégvarázs-ból)

Kelly Macdonald (A Merida, a bátor címszereplője)

Anika Noni Rose (Tiana A hercegnő és a béká-ból)

Linda Larkin (Jázmin az Aladdin-ból)

Jodi Benson (Ariel A kis hableány-ból)

A Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2-t 2018. novemer 21-én mutatják be a mozik.