Végre mi is láthatjuk az év legerotikusabb filmjét

Már eddig is bivalyerős volt az idei Cinefest programja, Robert Pattinson őrülten pörgős thrilleréért, a Jólét-ért, a Sundance aktuális kedvencéért, a szürreális Brigsby mackó-ért, vagy a borsodi fagyban forgatott brutális westernért, a Megtorlás-ért is érdemes lett volna Miskolcra utazni. De az Origo Filmklub most azt is megtudta, hogy az idei év egyik legjobban várt filmjét is vetíteni fogják a Cinefesten, és végre mi is megnézhetjük, miért olvadtak el a kritikusok a Call Me by Your Name-től.

A film Luca Guadagnino vágytrilógiájának harmadik darabja a Szerelmes lettem és az A Bigger Splash mellett, és sokan a jövő évi Oscar egyik esélyeseként tartják számon, mert a Holdfény után megint egy olyan film született, ami lenyűgöző természetességgel mutatja meg, milyen érzéki lehet az első szerelem két férfi között. A kritikák azt sem felejtik el megemlíteni, hogy rég készült már ilyen gyönyörű film a fiatalság titkairól, a nyár csodájáról, és Olaszország szépségéről.

A Call Me by Your Name a versenyprogramba került be a Cinefesten, így 19 helyett 20 film küzdhet meg a fesztivál fődíjáért. Guadagnino filmjét olyan alkotásokkal együtt vetítik, mint A bosszú angyala, amiben Clint Eastwood lányát láthatjuk remekelni, vagy a világ legelső festményfilmje, a Loving Vincent.

A szeptember 8. és 17. között futó Cinefest versenyprogramjáról minden fontosat megtudhat, ha ide kattint.