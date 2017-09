Stephen King az orgiáról, ami kimaradt a bohócos filmből

Elképesztően sikeresen kezdett bele az ijesztgetésbe az Az. A New Line Cinema alig győzi elkönyvelni a bevételeket (a film 179 millió dollárt kaszált a hétvégén világszerte), a közönség pedig a kritikusokkal együtt lelkesedik Stephen King vérfagyasztó bohócáért. Csak a botrány maradt el, amit egy piros karikás, brutálisnak ígérkező horrorfilmtől vár az ember – és egy olyan regény adaptációjától, amelyben kiskamaszok gruppenszexelnek egy csatornában.

Miután a Vesztesek Klubja – és innentől a könyvre vonatkozó spoilerek következnek ebben a bekezdésben – a város alatt húzódó csatornarendszerben leszámol a Krajcárossal, a gyerekek eltévednek, és a csapat egyetlen lánytagjának javaslatára szexelni kezdenek. Azt mondja a fiúknak Beverly, hogy csak úgy juthatnak ki a csatornákból, ha szexelnek vele, és ezzel a lendülettel át is veszi a kezdeményező szerepet. A jelenetet természetesen se az 1990-es, Tim Curry-féle tévés adaptáció, se a mostani film nem vállalta be, és erről Stephen Kingnek is megvan a véleménye.

A Vulture előásott egy pár évvel ezelőtti bejegyzést az írótól, amelyben elmagyarázza, őt egyáltalán nem a kamaszkori szex érdekelte a jelenetben, azzal szinte nem is foglalkozott. „A könyv a gyerek- és a felnőttkorról szól. A felnőttek nem emlékeznek a gyerekkorukra: azt hisszük, hogy tudjuk, mit csináltunk gyerekként, de nem úgy emlékszünk a dolgokra, ahogy valóban történtek. A Vesztesek ösztönösen tudták, hogy újra együtt kell majd lenniük. A szex számukra a gyerekkort kötötte össze a felnőttkorral” – mondta Stephen King, aki azt is elismerte, hogy a könyv megjelenése óta sokat változott a világ, és napjainkban már sokkal érzékenyebben reagálnak a jelenetre.

Csak egy dolog nem változott: hogy az amerikaiaknak az erőszakkal viszont semmi baja nincsen. A Vulture megkereste Kinget, hogy kommentálja a 2013-as fejtegetését, az író pedig tartotta magát a véleményéhez. „Annyit fűznék csak hozzá, hogy lenyűgöz, milyen sokat beszélnek az emberek arról az egyetlen szexjelenetről, miközben olyan kevés szó esik a többszörös gyerekgyilkosságokról. Ez biztos jelent valamit, de hogy mit, azt nem tudom.”